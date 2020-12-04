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https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587626011.html
Якутия начнет массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Якутия начнет массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Якутия со следующей недели начнет массовую вакцинацию от коронавируса, первые 200 доз распределят между медучреждениями крупных городов республики, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:57
2020-12-04T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
айсен николаев
здоровье - общество
якутск
общество
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ЯКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Якутия со следующей недели начнет массовую вакцинацию от коронавируса, первые 200 доз распределят между медучреждениями крупных городов республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В пятницу глава республики Айсен Николаев провел совещание с руководителями муниципальных образований."Вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе. В Якутию поступят первые 200 доз, которые распределят между медицинскими учреждениями крупных городов республики. До Нового года могут поступить еще 600 доз, и тогда вакцину получат районы и распределят между медработниками, работающими в красной зоне. Массовая вакцинация начнется со следующего года. Следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие", - рассказал он.По словам Николаева, на сегодня в регионе занято 58% больничных коек. В реанимациях Якутска и районов находятся 89 пациентов, из них 23 человека в крайне тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что около 60% пациентов выздоровело в Якутии после коронавируса. За последние сутки в регионе выявлено 215 новых случаев COVID-19, в том числе в городе Якутске – 113.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587594845.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, айсен николаев, здоровье - общество, якутск, общество

Якутия начнет массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

10:57 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Якутия со следующей недели начнет массовую вакцинацию от коронавируса, первые 200 доз распределят между медучреждениями крупных городов республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В пятницу глава республики Айсен Николаев провел совещание с руководителями муниципальных образований.
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"Вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе. В Якутию поступят первые 200 доз, которые распределят между медицинскими учреждениями крупных городов республики. До Нового года могут поступить еще 600 доз, и тогда вакцину получат районы и распределят между медработниками, работающими в красной зоне. Массовая вакцинация начнется со следующего года. Следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие", - рассказал он.
По словам Николаева, на сегодня в регионе занято 58% больничных коек. В реанимациях Якутска и районов находятся 89 пациентов, из них 23 человека в крайне тяжелом состоянии.
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Ранее сообщалось, что около 60% пациентов выздоровело в Якутии после коронавируса. За последние сутки в регионе выявлено 215 новых случаев COVID-19, в том числе в городе Якутске – 113.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутскОбщество
 
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