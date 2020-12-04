https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587605223.html

Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19

Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19

Россия осуждает стремление ряда государств и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T07:34

2020-12-04T07:34

2020-12-04T07:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия осуждает стремление ряда государств и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.По его словам, РФ готова активно сотрудничать со странами в целях повышения доступности вакцин для их граждан путем локализации производства."Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер", - сказал Мурашко, видео-обращение которого показали на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.Он отметил, что в РФ уже разработаны и зарегистрированы две вакцины, на стадии завершающихся клинических исследований – третья вакцина. "Принципиально важно, что в основу действия отечественных вакцин легли различные технологии. Это позволит нам использовать разные производственные площадки одновременно и быстрее получить необходимое количество доз вакцин", - указал министр.При этом он отметил, что вакцина "Спутник V" уже вышла в гражданский оборот. "Подчеркиваю, что наша общая цель – сформировать портфель эффективных и безопасных вакцинных препаратов и обеспечить население планеты надежной защитой", - заявил Мурашко.Между тем министр отметил, что потенциал ВОЗ нужно укреплять. "Такая работа уже начата, и Россия примет в ней самое заинтересованное и активное участие", - указал он.Касаясь ситуации с коронавирусом в России, Мурашко заявил, что "система мероприятий по выявлению и профилактике COVID-19 и оказанию своевременной медицинской помощи позволила избежать неблагоприятного сценария развития эпидемии". "Мы действовали на опережение, оперативно разворачивая комплекс мероприятий по мобилизации медицинской службы системы здравоохранения, в том числе поддержке медперсонала", - сказал он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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