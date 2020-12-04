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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587594845.html
В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 медиков и учителей, а также работников городских соцслужб стартовала в Москве в пятницу с 8.00, регистрация... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:21
2020-12-04T10:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 медиков и учителей, а также работников городских соцслужб стартовала в Москве в пятницу с 8.00, регистрация возможна только через портал mos.ru.В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.Кто может привитьсяНа данный момент вакцинация от коронавируса доступна только москвичам, находящимся в основной группе риска. К ним относятся горожане, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме медработников и педагогов вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.По мере поступления препарата список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.Москвичам разрешат сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не ставили другие вакцины и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Где можно привитьсяКак заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.На сегодняшний день в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед.Работа прививочных пунктов в Москве начнется 5 декабря.Как привитьсяПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.Привитые москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса

00:21 04.12.2020 (обновлено: 10:29 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 медиков и учителей, а также работников городских соцслужб стартовала в Москве в пятницу с 8.00, регистрация возможна только через портал mos.ru.
В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, два миллиона доз вакцины будут готовы уже в ближайшие дни.
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Кто может привиться

На данный момент вакцинация от коронавируса доступна только москвичам, находящимся в основной группе риска. К ним относятся горожане, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме медработников и педагогов вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.
По мере поступления препарата список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.
Москвичам разрешат сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, в последние 30 дней не ставили другие вакцины и не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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Где можно привиться

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.
Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.
На сегодняшний день в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед.
Работа прививочных пунктов в Москве начнется 5 декабря.
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Как привиться

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
Привитые москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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