https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587720644.html

Челябинская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

Челябинская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

Челябинская область получила 1 тысячу доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, ожидается, что в регион в декабре будет поставлено еще 2 тысячи доз,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:38

2020-12-04T17:38

2020-12-05T04:15

вакцинация россиян от covid-19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

алексей текслер

здоровье - общество

челябинская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Челябинская область получила 1 тысячу доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, ожидается, что в регион в декабре будет поставлено еще 2 тысячи доз, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее губернатор региона Алексей Текслер анонсировал поставку в область 3 тысяч доз вакцины и заявил, что в первую очередь прививаться будут южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя, сотрудники полиции. Ранее в регион уже поступило 42 дозы вакцины, которыми были привиты медики."Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию – 1 тысячу доз", - говорится в сообщении.Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на областном аптечном складе, уточняется в сообщении. После оформления документов 7 декабря вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям, добавляется в сообщении.Еще 2 тысячи доз вакцины поступят в регион в ближайшее время, поясняет пресс-служба.По данным минздрава региона, на утро 4 декабря в регионе подтверждено 27847 случаев заболевания COVID-19 (+ 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них четыре школьника). За прошедшие сутки выписаны 206 человек. Всего 17 628 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587717096.html

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587714932.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, здоровье - общество, челябинская область, общество