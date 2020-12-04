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https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587720644.html
Челябинская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19
Челябинская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19
Челябинская область получила 1 тысячу доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, ожидается, что в регион в декабре будет поставлено еще 2 тысячи доз,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:38
2020-12-05T04:15
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Челябинская область получила 1 тысячу доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, ожидается, что в регион в декабре будет поставлено еще 2 тысячи доз, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее губернатор региона Алексей Текслер анонсировал поставку в область 3 тысяч доз вакцины и заявил, что в первую очередь прививаться будут южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя, сотрудники полиции. Ранее в регион уже поступило 42 дозы вакцины, которыми были привиты медики."Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию – 1 тысячу доз", - говорится в сообщении.Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на областном аптечном складе, уточняется в сообщении. После оформления документов 7 декабря вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям, добавляется в сообщении.Еще 2 тысячи доз вакцины поступят в регион в ближайшее время, поясняет пресс-служба.По данным минздрава региона, на утро 4 декабря в регионе подтверждено 27847 случаев заболевания COVID-19 (+ 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них четыре школьника). За прошедшие сутки выписаны 206 человек. Всего 17 628 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, здоровье - общество, челябинская область, общество

Челябинская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

17:38 04.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Челябинская область получила 1 тысячу доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, ожидается, что в регион в декабре будет поставлено еще 2 тысячи доз, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер анонсировал поставку в область 3 тысяч доз вакцины и заявил, что в первую очередь прививаться будут южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники, учителя, сотрудники полиции. Ранее в регион уже поступило 42 дозы вакцины, которыми были привиты медики.
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"Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию – 1 тысячу доз", - говорится в сообщении.
Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на областном аптечном складе, уточняется в сообщении. После оформления документов 7 декабря вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям, добавляется в сообщении.
Еще 2 тысячи доз вакцины поступят в регион в ближайшее время, поясняет пресс-служба.
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По данным минздрава региона, на утро 4 декабря в регионе подтверждено 27847 случаев заболевания COVID-19 (+ 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них четыре школьника). За прошедшие сутки выписаны 206 человек. Всего 17 628 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
 
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