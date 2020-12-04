https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587717096.html

Курганская область получила 200 доз вакцины от COVID-19

Курганская область получила 200 доз вакцины от COVID-19

Курганская область получила партию вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 200 доз, всего в декабре ожидается поступление 716 доз, сообщил в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:20

2020-12-04T17:20

2020-12-04T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Курганская область получила партию вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 200 доз, всего в декабре ожидается поступление 716 доз, сообщил в пятницу региональный оперштаб.В октябре 2020 года в Курганскую область уже поступили 42 упаковки вакцины."В пятницу, 4 декабря, в Курганскую область поступила вторая партия из 200 доз вакцины от COVID-19. Всего в регионе до конца года ждут поступления 716 доз", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение с министерством здравоохранения России было заключено в сентябре 2020 года, уточняется в сообщении.Вакцинировать будут тех медиков, кто работает с заражёнными пациентами, уточняется в сообщении. "Первыми вакцину получат врачи, которые работают в "красных зонах" и спасают жизни наших земляков", - цитирует оперштаб слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак.К приему вакцины готовы 3 поликлиники в Кургане и Шадринске, имеющие все необходимое оборудование для ее хранения, начать вакцинацию планируется с 7 декабря, пояснил оперштаб.С начала пандемии в Курганской области выявлено 9219 случаев COVID.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587714932.html

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587707341.html

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шадринск

курганская область

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