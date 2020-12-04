Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587717096.html
Курганская область получила 200 доз вакцины от COVID-19
Курганская область получила 200 доз вакцины от COVID-19
Курганская область получила партию вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 200 доз, всего в декабре ожидается поступление 716 доз, сообщил в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:20
2020-12-04T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
курган
шадринск
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1400x0_80_0_0_e4e5938bb8f6070e094aaa930007a421.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Курганская область получила партию вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 200 доз, всего в декабре ожидается поступление 716 доз, сообщил в пятницу региональный оперштаб.В октябре 2020 года в Курганскую область уже поступили 42 упаковки вакцины."В пятницу, 4 декабря, в Курганскую область поступила вторая партия из 200 доз вакцины от COVID-19. Всего в регионе до конца года ждут поступления 716 доз", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение с министерством здравоохранения России было заключено в сентябре 2020 года, уточняется в сообщении.Вакцинировать будут тех медиков, кто работает с заражёнными пациентами, уточняется в сообщении. "Первыми вакцину получат врачи, которые работают в "красных зонах" и спасают жизни наших земляков", - цитирует оперштаб слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак.К приему вакцины готовы 3 поликлиники в Кургане и Шадринске, имеющие все необходимое оборудование для ее хранения, начать вакцинацию планируется с 7 декабря, пояснил оперштаб.С начала пандемии в Курганской области выявлено 9219 случаев COVID.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587714932.html
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587707341.html
курган
шадринск
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_0d8bf88874b6841f62257a1f14950b44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, курган, шадринск, курганская область, общество

Курганская область получила 200 доз вакцины от COVID-19

17:20 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Курганская область получила партию вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 200 доз, всего в декабре ожидается поступление 716 доз, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
В октябре 2020 года в Курганскую область уже поступили 42 упаковки вакцины.
"В пятницу, 4 декабря, в Курганскую область поступила вторая партия из 200 доз вакцины от COVID-19. Всего в регионе до конца года ждут поступления 716 доз", - говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение с министерством здравоохранения России было заключено в сентябре 2020 года, уточняется в сообщении.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 17:10Распространение нового коронавируса
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
Вакцинировать будут тех медиков, кто работает с заражёнными пациентами, уточняется в сообщении. "Первыми вакцину получат врачи, которые работают в "красных зонах" и спасают жизни наших земляков", - цитирует оперштаб слова главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак.
К приему вакцины готовы 3 поликлиники в Кургане и Шадринске, имеющие все необходимое оборудование для ее хранения, начать вакцинацию планируется с 7 декабря, пояснил оперштаб.
С начала пандемии в Курганской области выявлено 9219 случаев COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 16:34Распространение нового коронавируса
РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКурганШадринскКурганская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
Лента новостейМолния