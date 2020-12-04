Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:10 04.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавируса доставили самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота в калининградский госпиталь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"Стартовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины", - сказал Мартов.
Он отметил, что в настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, который работает с больными коронавирусом многофункционального центра МО РФ в Калининграде. В дальнейшем вакцину получат командование флотом, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в дальний поход, и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Медики, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.
В четверг калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Сам глава региона стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор".
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 4 декабря на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек обследовано 382,7 тысячи человек, из них выявлено 12,3 тысячи случаев заражения (193 за последние сутки), 9,2 тысячи человек выздоровели (219 пациентов за сутки), умерли 129.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.