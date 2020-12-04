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https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587714932.html
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
Первую партию вакцины от коронавируса доставили самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота в калининградский госпиталь, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:10
2020-12-05T04:15
вакцинация россиян от covid-19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
роман мартов
балтийский флот вмф россии
здоровье - общество
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавируса доставили самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота в калининградский госпиталь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.Он отметил, что в настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, который работает с больными коронавирусом многофункционального центра МО РФ в Калининграде. В дальнейшем вакцину получат командование флотом, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в дальний поход, и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Медики, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.В четверг калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Сам глава региона стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор".По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 4 декабря на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек обследовано 382,7 тысячи человек, из них выявлено 12,3 тысячи случаев заражения (193 за последние сутки), 9,2 тысячи человек выздоровели (219 пациентов за сутки), умерли 129.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, роман мартов, балтийский флот вмф россии, здоровье - общество, калининградская область, калининград

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот

17:10 04.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавируса доставили самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота в калининградский госпиталь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

"Стартовая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота. Всего для вакцинирования военных медиков и личного состава на Балтфлот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тысяч комплектов вакцины", - сказал Мартов.

Он отметил, что в настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, который работает с больными коронавирусом многофункционального центра МО РФ в Калининграде. В дальнейшем вакцину получат командование флотом, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в дальний поход, и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Медики, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.
В четверг калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Сам глава региона стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор".
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 4 декабря на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек обследовано 382,7 тысячи человек, из них выявлено 12,3 тысячи случаев заражения (193 за последние сутки), 9,2 тысячи человек выздоровели (219 пациентов за сутки), умерли 129.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановРоман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииЗдоровье - ОбществоКалининградская областьКалининград
 
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