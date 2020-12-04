https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587652223.html

На Украине оценили возможность закупки российской вакцины "Спутник V"

На Украине оценили возможность закупки российской вакцины "Спутник V"

Говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний рано, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:51

2020-12-04T12:51

2020-12-04T12:51

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирусы

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний рано, заявил в пятницу глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов."Что касается российской вакцины, в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно из разных информационных источников, сейчас только проходит третья стадия клинических испытаний. Я повторюсь, пока не пройдена третья стадия клинических испытаний, по моему мнению, не о чем разговаривать", - сказал Степанов, выступая в Верховной раде Украины во время часа вопросов к правительству.Он считает, что нужно использовать "только безопасные вакцины", которые прошли все стадии клинических испытаний, в том числе третью - самую масштабную и рекомендованную ВОЗ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава, за все время пандемии на Украине заболел 787 891 человек, выздоровели 397 809 человек, летальных случаев - 13 195.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-04T12:51 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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