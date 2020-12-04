На Украине оценили возможность закупки российской вакцины "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
"Что касается российской вакцины, в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно из разных информационных источников, сейчас только проходит третья стадия клинических испытаний. Я повторюсь, пока не пройдена третья стадия клинических испытаний, по моему мнению, не о чем разговаривать", - сказал Степанов, выступая в Верховной раде Украины во время часа вопросов к правительству.
Он считает, что нужно использовать "только безопасные вакцины", которые прошли все стадии клинических испытаний, в том числе третью - самую масштабную и рекомендованную ВОЗ.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава, за все время пандемии на Украине заболел 787 891 человек, выздоровели 397 809 человек, летальных случаев - 13 195.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.