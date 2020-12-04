https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587647354.html

Минобороны планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре

Минобороны планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре

Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в декабре этого года, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:17

2020-12-04T12:17

2020-12-04T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тимур иванов

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в декабре этого года, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании."В соответствии с вашим поручением (министра обороны РФ Сергея Шойгу) в Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины", - сказал Иванов.Он подчеркнул, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад. "Это позволит увеличить количество вакцинируемых военнослужащих до 5 тысяч ежедневно", - подчеркнул замминистра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsiny-1587579882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тимур иванов, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу