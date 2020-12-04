https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587637052.html

Власти Москвы рассказали о ситуации с хранением вакцины от COVID-19

Власти Москвы рассказали о ситуации с хранением вакцины от COVID-19

Для хранения вакцины от COVID было закуплено специальное медицинское оборудование, его поставили во все центры вакцинации в Москве, сообщила в пятницу заммэра... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:38

2020-12-04T11:38

2020-12-04T11:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Для хранения вакцины от COVID было закуплено специальное медицинское оборудование, его поставили во все центры вакцинации в Москве, сообщила в пятницу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, технология вакцинации отработана до деталей. Вакцина - уникальная и в то же время очень сложная, потому что её транспортировка и хранение допускается при температуре не выше минус 18 градусов."Для этого нам пришлось отработать до деталей соблюдение холодовой цепочки, которая предполагает доставку вакцины в специальных машинах в специальных термоконтейнерах и последующее хранение на уровне учреждений, на уровне пунктов вакцинации в специальных медицинских морозильниках... Для этого мы закупили специализированное медицинское морозильное оборудование, оснастили ими все центры вакцинации и даже построили специальную морозилку, которая позволяет нам большие массы вакцины - более миллиона - хранить", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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