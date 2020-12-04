https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587606606.html

Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз

Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз

Общий объем произведенной вакцины "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию россиян, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:06

2020-12-04T08:06

2020-12-04T08:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем произведенной вакцины "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию россиян, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В ближайшее время общий объем произведенной вакцины "Спутник V" достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются", - сообщает министерство.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-04T08:06 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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