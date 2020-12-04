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Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Общий объем произведенной вакцины "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию россиян, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:06
2020-12-04T08:06
2020-12-04T08:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей собянин
владимир путин
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Общий объем произведенной вакцины "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию россиян, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В ближайшее время общий объем произведенной вакцины "Спутник V" достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются", - сообщает министерство.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей собянин, владимир путин, москва, общество