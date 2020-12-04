https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587602139.html

Южнокорейская компания готова производить "Спутник V" для местного рынка

Южнокорейская компания готова производить "Спутник V" для местного рынка

Контрактный производитель российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее компания GL Rapha готова обсуждать производство вакцины на местный рынок, если подобная... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:27

2020-12-04T05:27

2020-12-04T05:28

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Контрактный производитель российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее компания GL Rapha готова обсуждать производство вакцины на местный рынок, если подобная договоренность будет достигнута между правительством и российской стороной, сообщили РИА Новости в компании.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha в ноябре договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в другие страны. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее.Как сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён, вопрос переговоров с южнокорейским правительством по поводу возможных поставок вакцины на местный рынок – конфиденциальный, также пока нет какой-либо информации, которой компания могла бы поделиться. Однако GL Rapha готова рассматривать подобные предложения.По его словам, в случае запроса на дополнительные объемы производства для других регионов, включая Южную Корею, компания может привлечь дополнительные производственные мощности с помощью сотрудничества с другими южнокорейскими компаниями.Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи намерены провести в будущем вакцинацию не менее 70% населения и для этого участвуют в международной программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19, а также договариваются с частными компаниями, чтобы обеспечить поставки вакцин в страну.Третьего декабря стало известно, что Южная Корея заключила контракт о покупке вакцины с AstraZeneca, имеет соглашения о намерениях с Johnson & Johnson и Pfizer, а также продолжает переговоры с Moderna и Novavax. Конкретное число доз, которое будет закуплено у различных поставщиков будет объявлено на следующей неделе. Ранее министерство здравоохранения РК сообщило, что договаривается о поставках достаточных для вакцинации намного более 30 миллионов человек. Из одобренного парламентом бюджета на 2021 год 900 миллиардов вон (820 миллионов долларов) пойдут на закупку вакцин, суммы должно хватить как минимум для 44 миллионов человек.Как сообщила на брифинге глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён, на данном этапе Южная Корея закупает вакцины еще до получения ими окончательного одобрения на использование, что влечет за собой определенные риски. В связи с этим правительство обеспечило запас вакцин "с разными типами действия", чтобы снизить возможные риски, если какой-то из типов вакцин будет дискредитирован в ходе дальнейших испытаний. Помимо аденовирусных вакцин, к которым относятся вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, Чон Ын Гён упомянула также m-RNA вакцины (такие производят Moderna и Pfizer) и синтетические вакцины (Novavax).В то же время представитель Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями на брифинге сообщил, что в случае, если отечественная вакцина пройдет все испытания, правительство закупит и ее, в связи с чем будет выделен дополнительный бюджет. При содействии правительства в РК ведутся разработки и собственных вакцин, в том числе компанией SK Bioscience. Минздрав РК подписал также трехсторонние договора о намерениях (LOI) для поставок вакцин и сотрудничества с SK Bioscience и британской AstraZeneca (21 июля), а также с SK Bioscience и американской компанией Novax (13 августа). В целом точный бюджет и окончательное число доз и типов вакцины, которое закупит южнокорейское правительство пока неизвестны. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, южная корея, в мире