Южнокорейская компания готова производить "Спутник V" для местного рынка
05:27 04.12.2020 (обновлено: 05:28 04.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V")
СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Контрактный производитель российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее компания GL Rapha готова обсуждать производство вакцины на местный рынок, если подобная договоренность будет достигнута между правительством и российской стороной, сообщили РИА Новости в компании.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha в ноябре договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в другие страны. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее.
Как сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён, вопрос переговоров с южнокорейским правительством по поводу возможных поставок вакцины на местный рынок – конфиденциальный, также пока нет какой-либо информации, которой компания могла бы поделиться. Однако GL Rapha готова рассматривать подобные предложения.
"Консультации по этому вопросу ведутся правительством, и уже потом с нами. Сейчас весь объём наших поставок законтрактован тремя компаниями для Ближнего Востока, и это было изначальным условием. Если будет запрос со стороны правительства, то об этом они будут консультироваться с российской стороной, и тогда уже мы могли бы быть вовлечены. Но я не могу с определенностью сказать, как это будет решаться, какова процедура. Посмотрим, со временем, думаю, будет какое-то движение. Мы видели сообщения, что (на консультации с РФПИ – ред.) ездил представитель МИД Южной Кореи. Но после этого не сообщалось, что "состоялся такой-то разговор", и нам об этом никто не говорил", - пояснил Ким Ги Ён.
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По его словам, в случае запроса на дополнительные объемы производства для других регионов, включая Южную Корею, компания может привлечь дополнительные производственные мощности с помощью сотрудничества с другими южнокорейскими компаниями.
"Об этом пока, наверное, рано говорить. Но, как вы помните, корейская биотехнологическая промышленность сначала привлекла к себе внимание, когда смогла обеспечить мировой рынок тест-системами для диагностирования COVID-19. И вторым запросом, похоже, будут вакцины. Если будет заказ на дополнительные объёмы, и у нашей компании не будет возможности производить самостоятельно, то мы могли бы рассмотреть вопрос сотрудничества с пускай и неизвестными пока южнокорейскими компаниями, которые располагают соответствующим оборудованием и компетенциями в сфере биотехнологий", - пояснил Ким Ги Ён.
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи намерены провести в будущем вакцинацию не менее 70% населения и для этого участвуют в международной программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19, а также договариваются с частными компаниями, чтобы обеспечить поставки вакцин в страну.
Третьего декабря стало известно, что Южная Корея заключила контракт о покупке вакцины с AstraZeneca, имеет соглашения о намерениях с Johnson & Johnson и Pfizer, а также продолжает переговоры с Moderna и Novavax. Конкретное число доз, которое будет закуплено у различных поставщиков будет объявлено на следующей неделе. Ранее министерство здравоохранения РК сообщило, что договаривается о поставках достаточных для вакцинации намного более 30 миллионов человек. Из одобренного парламентом бюджета на 2021 год 900 миллиардов вон (820 миллионов долларов) пойдут на закупку вакцин, суммы должно хватить как минимум для 44 миллионов человек.
Как сообщила на брифинге глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён, на данном этапе Южная Корея закупает вакцины еще до получения ими окончательного одобрения на использование, что влечет за собой определенные риски. В связи с этим правительство обеспечило запас вакцин "с разными типами действия", чтобы снизить возможные риски, если какой-то из типов вакцин будет дискредитирован в ходе дальнейших испытаний. Помимо аденовирусных вакцин, к которым относятся вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, Чон Ын Гён упомянула также m-RNA вакцины (такие производят Moderna и Pfizer) и синтетические вакцины (Novavax).
В то же время представитель Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями на брифинге сообщил, что в случае, если отечественная вакцина пройдет все испытания, правительство закупит и ее, в связи с чем будет выделен дополнительный бюджет. При содействии правительства в РК ведутся разработки и собственных вакцин, в том числе компанией SK Bioscience. Минздрав РК подписал также трехсторонние договора о намерениях (LOI) для поставок вакцин и сотрудничества с SK Bioscience и британской AstraZeneca (21 июля), а также с SK Bioscience и американской компанией Novax (13 августа). В целом точный бюджет и окончательное число доз и типов вакцины, которое закупит южнокорейское правительство пока неизвестны.
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