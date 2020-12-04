https://ria.ru/20201204/uchastki-1587671588.html

Более тысячи участков передали многодетным семьям Подмосковья

Более тысячи участков передали многодетным семьям Подмосковья

Порядка 1,1 тысячи земельных участков передали многодетным семьям в Московской области с начала текущего года, за время реализации закона – с 2011 года – более... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:10

2020-12-04T14:10

2020-12-04T14:10

новости подмосковья

зарайск

московская область (подмосковье)

чехов

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи земельных участков передали многодетным семьям в Московской области с начала текущего года, за время реализации закона – с 2011 года – более 27,8 тысячи участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона."Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков за 11 месяцев текущего года стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск. Они передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что втечение ноября администрации городских округов передали земельные участки 128 семьям. Больше всего многодетных семей охватили в городских округах Орехово-Зуевский, где землю получили 15 семей, Егорьевск – 12 семей, Подольск – 9 семей.

https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html

зарайск

московская область (подмосковье)

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарайск, московская область (подмосковье), чехов