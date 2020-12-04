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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/uchastki-1587671588.html
Более тысячи участков передали многодетным семьям Подмосковья
Более тысячи участков передали многодетным семьям Подмосковья
Порядка 1,1 тысячи земельных участков передали многодетным семьям в Московской области с начала текущего года, за время реализации закона – с 2011 года – более... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:10
2020-12-04T14:10
новости подмосковья
зарайск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи земельных участков передали многодетным семьям в Московской области с начала текущего года, за время реализации закона – с 2011 года – более 27,8 тысячи участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона."Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков за 11 месяцев текущего года стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск. Они передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что втечение ноября администрации городских округов передали земельные участки 128 семьям. Больше всего многодетных семей охватили в городских округах Орехово-Зуевский, где землю получили 15 семей, Егорьевск – 12 семей, Подольск – 9 семей.
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
зарайск
московская область (подмосковье)
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зарайск, московская область (подмосковье), чехов

Более тысячи участков передали многодетным семьям Подмосковья

14:10 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи земельных участков передали многодетным семьям в Московской области с начала текущего года, за время реализации закона – с 2011 года – более 27,8 тысячи участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
"Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков за 11 месяцев текущего года стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск. Они передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
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Она добавила, что втечение ноября администрации городских округов передали земельные участки 128 семьям. Больше всего многодетных семей охватили в городских округах Орехово-Зуевский, где землю получили 15 семей, Егорьевск – 12 семей, Подольск – 9 семей.
 
Новости ПодмосковьяЗарайскМосковская область (Подмосковье)Чехов
 
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