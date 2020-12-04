https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587732551.html

Глава МИД Греции назвал неприемлемыми "неоосманские" мечты Турции

Глава МИД Греции назвал неприемлемыми "неоосманские" мечты Турции

Турция вынашивает неоосманские мечты, это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на конференции "Средиземноморские диалоги",... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:37

2020-12-04T18:37

2020-12-04T18:37

ионическое море

никос дендиас

мид италии

европа

азия

в мире

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АФИНЫ, 4 дек – РИА Новости. Турция вынашивает неоосманские мечты, это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на конференции "Средиземноморские диалоги", организованной итальянским Институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии.В ходе дискуссии ведущая сказала, что запасы газа в Восточном Средиземноморье в последние годы стали причиной эскалации напряженности, и спросила, является ли сотрудничество с соседними странами в энергетическом секторе приоритетом для Греции и каковы взгляды Афин на развитие энергетической инфраструктуры в регионе.Дендиас ответил, что у Греции уникальное географическое положение на перекрестке путей между Европой и Азией и в последние годы она становится энергетическим узлом, но разработка морских газовых месторождений не является приоритетом."Я хотел бы сказать, что эксплуатация газовых запасов, особенно находящихся на дне моря, не является необходимым главным приоритетом правительства. Мы выступаем за зеленую экономику", - сказал Дендиас."Мы должны быть очень внимательны к тому, что произойдет с тем раем, в котором мы живем. Мы должны правильно обращаться с Эгейским морем, со Средиземным и Ионическим морями. Нам бы не понравилось, чтобы этот рай стал как Мексиканский залив", - сказал министр.На вопрос, не беспокоят ли Грецию действия Турции, Дендиас ответил, что Афины "очень обеспокоены"."Она не принимает международное право и не принимает международную конвенцию по морскому праву. Каждая страна имеет право на 12-мильную зону территориальных вод. Это право имеет и Греция. Турция заявляет, что будет casus belli, то есть объявлением войны, если Греция использует это право", - сказал он.По его словам, в XXI веке европейской стране угрожают войной за намерение реализовать свое законное право."Ситуация с Турцией чрезвычайно сложная. Она хочет вступить в Европейский союз. Но у Турции есть неоосманские мечты. Это неприемлемо для нас", - сказал министр.

https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

https://ria.ru/20201128/oruzhie-1586788758.html

https://ria.ru/20201128/turtsiya-1586711880.html

ионическое море

европа

азия

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ионическое море, никос дендиас, мид италии, европа, азия, в мире