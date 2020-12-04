https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587714354.html
В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:08
2020-12-04T17:08
2020-12-04T17:47
нтв (телеканал)
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения."Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587711072.html
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