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В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:08
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нтв (телеканал)
турция
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения."Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587711072.html
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нтв (телеканал), турция, в мире

В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

17:08 04.12.2020 (обновлено: 17:47 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.
Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения.
"Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.
МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 16:54
Не имели разрешения. Появились детали задержания журналистов НТВ в Турции
 
НТВ (телеканал)ТурцияВ мире
 
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