https://ria.ru/20201204/turtsiya-1587714354.html

В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:08

2020-12-04T17:08

2020-12-04T17:47

нтв (телеканал)

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a748a925191d4eaf436ffb5126f73786.jpg

АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения."Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587711072.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), турция, в мире