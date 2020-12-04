https://ria.ru/20201204/tsentrobank-1587609334.html

Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"

Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"

ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:49

2020-12-04T08:49

2020-12-04T08:58

москва

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Евроазиатский инвестиционный банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.Регулятор отмечает, что с 2017 года "Евроазиатский инвестиционный банк" преимущественно убыточен. В связи с неудовлетворительным качеством управления у банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовала.ЦБ также назначил временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора."Евроазиатский инвестиционный банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября 2020 года занимал 312-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20201023/banki-1581126274.html

https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центральный банк рф (цб рф), экономика