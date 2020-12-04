Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/tsentrobank-1587609334.html
Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:49
2020-12-04T08:58
москва
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_d56a6025202618a48ef9c96370b644bc.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Евроазиатский инвестиционный банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.Регулятор отмечает, что с 2017 года "Евроазиатский инвестиционный банк" преимущественно убыточен. В связи с неудовлетворительным качеством управления у банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовала.ЦБ также назначил временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора."Евроазиатский инвестиционный банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября 2020 года занимал 312-е место в банковской системе РФ.
https://ria.ru/20201023/banki-1581126274.html
https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_233:0:2900:2000_1400x0_80_0_0_701ee9094046017523be3ea75daba7a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"

08:49 04.12.2020 (обновлено: 08:58 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Евроазиатского инвестиционного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Евроазиатский инвестиционный банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:49
ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
Регулятор отмечает, что с 2017 года "Евроазиатский инвестиционный банк" преимущественно убыточен. В связи с неудовлетворительным качеством управления у банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовала.
ЦБ также назначил временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
"Евроазиатский инвестиционный банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября 2020 года занимал 312-е место в банковской системе РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:56
ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"
 
МоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
Лента новостейМолния