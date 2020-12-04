https://ria.ru/20201204/tsentr-1587677344.html

В Архангельске создадут центр обслуживания рыбопромыслового флота

В Архангельске создадут центр обслуживания рыбопромыслового флота

Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота создадут в столице Поморья , сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:31

2020-12-04T14:31

2020-12-04T14:31

архангельская область

александр цыбульский

архангельский траловый флот

архангельская область

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота создадут в столице Поморья , сообщает пресс-служба регионального правительства.Инициатива получила поддержку губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, по поручению которого в правительстве региона была сформирована специальная рабочая группа, говорится в сообщении."В структуре Арктического рыбопромышленного кластера судоремонт и судостроение являются одними из главных векторов развития объединения. Это направление уже поддержано Федеральным агентством по рыболовству. Суммарный объем инвестиций оценивается в более чем 600 миллионов рублей", - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.В состав рабочей группы, которую возглавил зампредседателя правительства области Евгений Автушенко, вошли представители министерства АПК и торговли, а также Минэкономразвития области.Проект создания в Архангельске центра обслуживания рыбопромысловых судов планируется реализовать в рамках Арктического рыбопромышленного кластера с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового участка АО "Архангельский траловый флот".Как отметил генеральный директор компании Алексей Заплатин, архангельские рыбаки первыми в рамках инвестиционных квот стали строить новые промысловые суда, первыми принимают их в эксплуатацию, и теперь встал вопрос с обслуживанием увеличивающегося флота."Необходимо развивать береговую инфраструктуру. У нас есть уникальный комплекс – Маймаксанский грузовой участок. Здесь изначально существовала база технического обслуживания, выполнялись все этапы – начиная от приемки судов, и заканчивая комплексным обслуживанием и судоремонтом. В девяностых-двухтысячных годах часть мощностей была утрачена. Настало время возродить порт, вернуть компетенции, заняться судоремонтом на новом современном уровне", - приводит пресс-служба слова Заплатина.Сегодня из-за нехватки мощностей архангельским судоремонтникам приходится отказываться от заказов, отмечает пресс-служба.Планируется, что на Маймаксанском грузовом участке создадут современную базу технического обслуживания, мощности которой позволят проводить не только механический ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов, с частичным изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные причалы и соединение порта с железной дорогой."От всех участников Арктического рыбопромышленного кластера, а это малые и средние предприятия, в отношении идеи создания в Архангельске центра комплексного обслуживания судов мы получили положительные отзывы. Многие уже представили свои предложения - не только по ремонту рыболовецких судов, но и по обслуживанию флота, работающего на трассе Северного морского пути. Все предложения участников кластера объединены в дорожную карту", - отметил представитель Арктического рыбопромышленного кластера Михаил Махин.Работу над документом планируется завершить в январе 2021 года. К строительству самого центра судоремонта участники проекта рассчитывают приступить в декабре будущего года.

https://realty.ria.ru/20201204/novodvinsk-1587618432.html

архангельская область

архангельск

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александр цыбульский, архангельский траловый флот, архангельская область, архангельск