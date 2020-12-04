Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201204/tsentr-1587677344.html
В Архангельске создадут центр обслуживания рыбопромыслового флота
В Архангельске создадут центр обслуживания рыбопромыслового флота
Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота создадут в столице Поморья , сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:31
2020-12-04T14:31
архангельская область
александр цыбульский
архангельский траловый флот
архангельская область
архангельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152851/38/1528513823_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51783c788b35c068953d4689081ada99.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота создадут в столице Поморья , сообщает пресс-служба регионального правительства.Инициатива получила поддержку губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, по поручению которого в правительстве региона была сформирована специальная рабочая группа, говорится в сообщении."В структуре Арктического рыбопромышленного кластера судоремонт и судостроение являются одними из главных векторов развития объединения. Это направление уже поддержано Федеральным агентством по рыболовству. Суммарный объем инвестиций оценивается в более чем 600 миллионов рублей", - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.В состав рабочей группы, которую возглавил зампредседателя правительства области Евгений Автушенко, вошли представители министерства АПК и торговли, а также Минэкономразвития области.Проект создания в Архангельске центра обслуживания рыбопромысловых судов планируется реализовать в рамках Арктического рыбопромышленного кластера с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового участка АО "Архангельский траловый флот".Как отметил генеральный директор компании Алексей Заплатин, архангельские рыбаки первыми в рамках инвестиционных квот стали строить новые промысловые суда, первыми принимают их в эксплуатацию, и теперь встал вопрос с обслуживанием увеличивающегося флота."Необходимо развивать береговую инфраструктуру. У нас есть уникальный комплекс – Маймаксанский грузовой участок. Здесь изначально существовала база технического обслуживания, выполнялись все этапы – начиная от приемки судов, и заканчивая комплексным обслуживанием и судоремонтом. В девяностых-двухтысячных годах часть мощностей была утрачена. Настало время возродить порт, вернуть компетенции, заняться судоремонтом на новом современном уровне", - приводит пресс-служба слова Заплатина.Сегодня из-за нехватки мощностей архангельским судоремонтникам приходится отказываться от заказов, отмечает пресс-служба.Планируется, что на Маймаксанском грузовом участке создадут современную базу технического обслуживания, мощности которой позволят проводить не только механический ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов, с частичным изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные причалы и соединение порта с железной дорогой."От всех участников Арктического рыбопромышленного кластера, а это малые и средние предприятия, в отношении идеи создания в Архангельске центра комплексного обслуживания судов мы получили положительные отзывы. Многие уже представили свои предложения - не только по ремонту рыболовецких судов, но и по обслуживанию флота, работающего на трассе Северного морского пути. Все предложения участников кластера объединены в дорожную карту", - отметил представитель Арктического рыбопромышленного кластера Михаил Махин.Работу над документом планируется завершить в январе 2021 года. К строительству самого центра судоремонта участники проекта рассчитывают приступить в декабре будущего года.
https://realty.ria.ru/20201204/novodvinsk-1587618432.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152851/38/1528513823_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_af313aa550f0a42354e9d49cd211e3a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский, архангельский траловый флот, архангельская область, архангельск

В Архангельске создадут центр обслуживания рыбопромыслового флота

14:31 04.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкРыбный промысел в районе острова Кунашир
Рыбный промысел в районе острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Центр комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота создадут в столице Поморья , сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива получила поддержку губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, по поручению которого в правительстве региона была сформирована специальная рабочая группа, говорится в сообщении.
"В структуре Арктического рыбопромышленного кластера судоремонт и судостроение являются одними из главных векторов развития объединения. Это направление уже поддержано Федеральным агентством по рыболовству. Суммарный объем инвестиций оценивается в более чем 600 миллионов рублей", - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.
В состав рабочей группы, которую возглавил зампредседателя правительства области Евгений Автушенко, вошли представители министерства АПК и торговли, а также Минэкономразвития области.
Проект создания в Архангельске центра обслуживания рыбопромысловых судов планируется реализовать в рамках Арктического рыбопромышленного кластера с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового участка АО "Архангельский траловый флот".
Без цвета и запаха: как в Москве очищают питьевую воду - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
10:08
Новодвинск в Архангельской области остался без холодной воды из-за аварии
Как отметил генеральный директор компании Алексей Заплатин, архангельские рыбаки первыми в рамках инвестиционных квот стали строить новые промысловые суда, первыми принимают их в эксплуатацию, и теперь встал вопрос с обслуживанием увеличивающегося флота.
"Необходимо развивать береговую инфраструктуру. У нас есть уникальный комплекс – Маймаксанский грузовой участок. Здесь изначально существовала база технического обслуживания, выполнялись все этапы – начиная от приемки судов, и заканчивая комплексным обслуживанием и судоремонтом. В девяностых-двухтысячных годах часть мощностей была утрачена. Настало время возродить порт, вернуть компетенции, заняться судоремонтом на новом современном уровне", - приводит пресс-служба слова Заплатина.
Сегодня из-за нехватки мощностей архангельским судоремонтникам приходится отказываться от заказов, отмечает пресс-служба.
Планируется, что на Маймаксанском грузовом участке создадут современную базу технического обслуживания, мощности которой позволят проводить не только механический ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов, с частичным изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные причалы и соединение порта с железной дорогой.
"От всех участников Арктического рыбопромышленного кластера, а это малые и средние предприятия, в отношении идеи создания в Архангельске центра комплексного обслуживания судов мы получили положительные отзывы. Многие уже представили свои предложения - не только по ремонту рыболовецких судов, но и по обслуживанию флота, работающего на трассе Северного морского пути. Все предложения участников кластера объединены в дорожную карту", - отметил представитель Арктического рыбопромышленного кластера Михаил Махин.
Работу над документом планируется завершить в январе 2021 года. К строительству самого центра судоремонта участники проекта рассчитывают приступить в декабре будущего года.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельский траловый флотАрхангельская областьАрхангельск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
Лента новостейМолния