https://ria.ru/20201204/tpu-1587452273.html

Нейросети помогут в распознавании дефектов в стеклопластике

Нейросети помогут в распознавании дефектов в стеклопластике

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Германии разработали новый метод поиска дефектов в полупрозрачных материалах. По... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:00

2020-12-04T03:00

2020-12-04T16:01

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

германия

технологии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Германии разработали новый метод поиска дефектов в полупрозрачных материалах. По словам исследователей, точность измерения при применении разработанного способа с использованием нейросети будет превосходить все другие методы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Nondestructive Evaluation.Стеклопластик представляет собой композит (прим. ред. — материал из нескольких компонентов), состоящий из полимерной матрицы, армированной стекловолокном. Он широко используется в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, энергетике и других отраслях, поскольку обладает хорошим соотношением прочности и массы. Неотъемлемой частью производства и эксплуатации любых современных материалов, включая и стеклопластик, является неразрушающий контроль – анализ прочности, надежности и других характеристик, а также обнаружение структурных дефектов в объекте без его выведения из строя либо разрушения.Один из распространенных методов неразрушающего контроля — инфракрасная термография, в ходе которой материалы подвергаются нагреву (обычно мощными оптическими лампами) и температура поверхности контролируется при помощи тепловизора. Если в материале есть дефекты, он будет нагреваться и остывать либо медленнее, либо быстрее, чем неповрежденный образец, отметили исследователи.По их словам, данный метод позволяет без контакта с материалом контролировать большие поверхности за короткое время с хорошей визуализацией результатов, но полупрозрачность стеклопластика ограничивает применение такого метода неразрушающего контроля.Ученые разработали новый метод определения глубины дефектов в полупрозрачных материалах при помощи искусственных нейронных сетей. По их словам, эффективность такого способа зависит от количества и качества данных, используемых для обучения нейросети. Для определенного материала и оборудования можно натренировать сеть настолько, что точность измерения будет превосходить все другие методы.Полученные алгоритмы авторы исследования внедряют в программное обеспечение, над которым сейчас ведется работа в лаборатории. В будущем ученые планируют усовершенствовать алгоритм для увеличения его точности с параллельной оптимизацией стоимости процедуры и затрачиваемого времени.

https://ria.ru/20200514/1571390396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, германия, технологии