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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201204/tikhanovskaya-1587750911.html
Тихановская написала письмо папе Римскому
Тихановская написала письмо папе Римскому
Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что отправила "открытое письмо" папе Римскому Франциску, в котором... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:13
2020-12-04T20:14
протесты в белоруссии
светлана тихановская
римско-католическая церковь
александр лукашенко
белоруссия
ватикан
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что отправила "открытое письмо" папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике, связанных с выборами."Сегодня Светлана Тихановская отправила открытое письмо папе Римскому Франциску. Это ответ на его энциклику Fratelli Tutti ("Все братья"), опубликованную 3 октября... В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к "лучшей политике" и "социальной дружбе", о которых он сам говорил в энциклике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.Уточняется, что письмо отравлено напрямую в государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды офиса Тихановской - Денисом Кучинским.В письме, в частности, особое внимание уделено личности архиепископа Тадеуша Кондрусевича, главы Римско-католической церкви в Белоруссии, который, как отмечается в сообщении на сайте Тихановской, "одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/tikhanovskaya-1587530784.html
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светлана тихановская, римско-католическая церковь, александр лукашенко, белоруссия, ватикан

Тихановская написала письмо папе Римскому

20:13 04.12.2020 (обновлено: 20:14 04.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что отправила "открытое письмо" папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике, связанных с выборами.
"Сегодня Светлана Тихановская отправила открытое письмо папе Римскому Франциску. Это ответ на его энциклику Fratelli Tutti ("Все братья"), опубликованную 3 октября... В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к "лучшей политике" и "социальной дружбе", о которых он сам говорил в энциклике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
Уточняется, что письмо отравлено напрямую в государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды офиса Тихановской - Денисом Кучинским.
В письме, в частности, особое внимание уделено личности архиепископа Тадеуша Кондрусевича, главы Римско-католической церкви в Белоруссии, который, как отмечается в сообщении на сайте Тихановской, "одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

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Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:13Сказано в эфире
Мнение: Запад разжаловал Тихановскую из статуса "виртуального президента"
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРимско-католическая церковьАлександр ЛукашенкоБелоруссияВатикан
 
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