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В Нижегородской области обнаружили тела провалившихся под лед людей
В Нижегородской области обнаружили тела провалившихся под лед людей
Сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек, накануне провалившихся под лед Волги на снегоходе, сообщает управление МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:01
2020-12-04T15:01
2020-12-04T15:03
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек, накануне провалившихся под лед Волги на снегоходе, сообщает управление МЧС по Нижегородской области.Сообщение о провале под лед снегохода с двумя пассажирами в районе поселка Память парижской коммуны поступило от очевидца в четверг в 13.16. На место происшествия выехали спасатели, однако следов провала на акватории реки Волги не обнаружили и отложили поиски. Утром в пятницу спасатели прибыли на предполагаемое место провала снегохода и распилили лед для погружения водолазов."Силами спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России тела погибших (водителя и пассажира снегохода) извлечены из реки Волги. Тела находились на глубине 5-6 метров и на расстоянии 200 метров от берега. Обнаружить снегоход пока не удалось. Погибшие доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции для проведения оперативных действий", – говорится в сообщении регионального управления МЧС.
https://ria.ru/20201123/led-1585843231.html
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нижегородская область, происшествия