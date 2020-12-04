https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html
Искусственный интеллект — это не хайп, заявил Путин
Искусственный интеллект — это не хайп, заявил Путин
Искусственный интеллект - это не хайп, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:36
2020-12-04T14:36
2020-12-04T15:51
россия
искусственный интеллект
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект - это не хайп, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы, заявил президент России Владимир Путин."На создание и внедрение этих технологий мы направляем серьезные ресурсы – и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту.Он отметил, что мировая история знает немало случаев, когда крупные глобальные корпорации и даже страны проспали технологический рывок и были сметены с исторической сцены.
https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html
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РИА Новости
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россия, искусственный интеллект, владимир путин, технологии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Искусственный интеллект - это не хайп, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы, заявил президент России Владимир Путин
.
"На создание и внедрение этих технологий мы направляем серьезные ресурсы – и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту.
Он отметил, что мировая история знает немало случаев, когда крупные глобальные корпорации и даже страны проспали технологический рывок и были сметены с исторической сцены.