https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587677046.html
Десятая часть медучреждений скоро будет использовать ИИ, заявил Путин
Десятая часть медучреждений скоро будет использовать ИИ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что десятая часть медучреждений РФ в следующем году сможет применять в своей работе технологии искусственного... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:30
2020-12-04T14:30
2020-12-04T14:30
россия
владимир путин
здравоохранение
технологии
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что десятая часть медучреждений РФ в следующем году сможет применять в своей работе технологии искусственного интеллекта.Выступая на конференции, посвященной искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, Путин напомнил, что еще год назад перспективы развития искусственного интеллекта воспринимались как нечто отдаленное и даже полуфантастическое."В следующем году планируем, что такие технологии будет применять уже десятая часть всех медицинских учреждений РФ", - добавил он.
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