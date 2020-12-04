https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587677046.html

Десятая часть медучреждений скоро будет использовать ИИ, заявил Путин

Десятая часть медучреждений скоро будет использовать ИИ, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что десятая часть медучреждений РФ в следующем году сможет применять в своей работе технологии искусственного... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:30

2020-12-04T14:30

2020-12-04T14:30

россия

владимир путин

здравоохранение

технологии

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что десятая часть медучреждений РФ в следующем году сможет применять в своей работе технологии искусственного интеллекта.Выступая на конференции, посвященной искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, Путин напомнил, что еще год назад перспективы развития искусственного интеллекта воспринимались как нечто отдаленное и даже полуфантастическое."В следующем году планируем, что такие технологии будет применять уже десятая часть всех медицинских учреждений РФ", - добавил он.

https://ria.ru/20201204/risk-1587671259.html

https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html

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2020

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россия, владимир путин, здравоохранение, технологии, общество