https://ria.ru/20201204/taynik-1587596248.html

Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице

Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице

В США во время реставрации исторического здания Рослинской мельницы, построенной в начале XVIII века, специалисты обнаружили тайник со старинными монетами и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T01:12

2020-12-04T01:12

2020-12-04T01:12

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В США во время реставрации исторического здания Рослинской мельницы, построенной в начале XVIII века, специалисты обнаружили тайник со старинными монетами и посланием. Об этом сообщает CBS New York.Достопримечательность находится в одноименной деревне в округе Нассау (штат Нью-Йорк). Во время работ специалисты нашли в стенах мельницы бутылку из-под молока, в которой находились четыре редкие монеты, одна из которых относится ко временам Гражданской войны в США, а также два послания от строителей, которые в начале XX века занимались реконструкцией здания.Одно письмо написано на английском языке, другое – на итальянском, оно подписано именем Ромоло Каппарелли. "Я работал на зерновой мельнице… Пожалуйста, помните меня", - говорится в послании.Как ожидается, вскоре мельницу откроют как музей, обнаруженные монеты и послания выставят в качестве экспонатов. Здание входит в Национальный реестр исторических мест США.

https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582613985.html

нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (штат), сша, в мире