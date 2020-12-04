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Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице
Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице
В США во время реставрации исторического здания Рослинской мельницы, построенной в начале XVIII века, специалисты обнаружили тайник со старинными монетами и... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:12
2020-12-04T01:12
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В США во время реставрации исторического здания Рослинской мельницы, построенной в начале XVIII века, специалисты обнаружили тайник со старинными монетами и посланием. Об этом сообщает CBS New York.Достопримечательность находится в одноименной деревне в округе Нассау (штат Нью-Йорк). Во время работ специалисты нашли в стенах мельницы бутылку из-под молока, в которой находились четыре редкие монеты, одна из которых относится ко временам Гражданской войны в США, а также два послания от строителей, которые в начале XX века занимались реконструкцией здания.Одно письмо написано на английском языке, другое – на итальянском, оно подписано именем Ромоло Каппарелли. "Я работал на зерновой мельнице… Пожалуйста, помните меня", - говорится в послании.Как ожидается, вскоре мельницу откроют как музей, обнаруженные монеты и послания выставят в качестве экспонатов. Здание входит в Национальный реестр исторических мест США.
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нью-йорк (штат), сша, в мире

Реставраторы обнаружили тайник с монетами в старинной мельнице

01:12 04.12.2020
 
CC0 / Jumbuk73 / Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC0 / Jumbuk73 /
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В США во время реставрации исторического здания Рослинской мельницы, построенной в начале XVIII века, специалисты обнаружили тайник со старинными монетами и посланием. Об этом сообщает CBS New York.
Достопримечательность находится в одноименной деревне в округе Нассау (штат Нью-Йорк). Во время работ специалисты нашли в стенах мельницы бутылку из-под молока, в которой находились четыре редкие монеты, одна из которых относится ко временам Гражданской войны в США, а также два послания от строителей, которые в начале XX века занимались реконструкцией здания.
Одно письмо написано на английском языке, другое – на итальянском, оно подписано именем Ромоло Каппарелли. "Я работал на зерновой мельнице… Пожалуйста, помните меня", - говорится в послании.
Как ожидается, вскоре мельницу откроют как музей, обнаруженные монеты и послания выставят в качестве экспонатов. Здание входит в Национальный реестр исторических мест США.
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