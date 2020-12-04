Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201204/svadba-1587483595.html
Дженнифер Лопес рассказала, что дважды переносила свадьбу из-за COVID-19
Дженнифер Лопес рассказала, что дважды переносила свадьбу из-за COVID-19
Дженнифер Лопес рассказала в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:02
2020-12-04T04:45
культура
стиль жизни
новости культуры
дженнифер лопес
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572070892_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0f76ee836a9bcb7e1cb4970440b42f7e.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дженнифер Лопес рассказала в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса. "В прошедшем году нам пришлось перенести свадьбу из-за карантина, и мы делали это даже два раза, поскольку у нас были запланированы две церемонии в разное время . Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам", — поделилась актриса.Она добавила, что огромное количество факторов влияют на то, какой будет в итоге свадьба: пышной или скромной."Думаю, нам нужно просто подождать. Спешки никакой нет. У нас все хорошо. Это случится тогда, когда появится такая возможность", — уточнила 51-летняя певица и актриса, упомянув, что ей даже нравится то, что прямо сейчас ей не нужно планировать свадебные мероприятия.Изначально предполагалось, что бракосочетание состоится летом в Италии. Бывший бейсболист Алекс Родригес предложил Лопес выйти за него замуж в 2019 году, когда они уже были вместе в течение двух лет.
https://ria.ru/20201120/lopes-1585395548.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572070892_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c194c7ea79fdceac40c2bae3a66931b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, дженнифер лопес, италия

Дженнифер Лопес рассказала, что дважды переносила свадьбу из-за COVID-19

02:02 04.12.2020 (обновлено: 04:45 04.12.2020)
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussДженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дженнифер Лопес рассказала в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса.
"В прошедшем году нам пришлось перенести свадьбу из-за карантина, и мы делали это даже два раза, поскольку у нас были запланированы две церемонии в разное время . Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам", — поделилась актриса.
Она добавила, что огромное количество факторов влияют на то, какой будет в итоге свадьба: пышной или скромной.
"Думаю, нам нужно просто подождать. Спешки никакой нет. У нас все хорошо. Это случится тогда, когда появится такая возможность", — уточнила 51-летняя певица и актриса, упомянув, что ей даже нравится то, что прямо сейчас ей не нужно планировать свадебные мероприятия.
"Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем", — поделилась Лопес.
Изначально предполагалось, что бракосочетание состоится летом в Италии. Бывший бейсболист Алекс Родригес предложил Лопес выйти за него замуж в 2019 году, когда они уже были вместе в течение двух лет.
Певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 07:21Культура
Дженнифер Лопес рассказала, как на нее повлиял карантин
 
КультураСтиль жизниНовости культурыДженнифер ЛопесИталия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния