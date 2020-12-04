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Дженнифер Лопес рассказала, что дважды переносила свадьбу из-за COVID-19
Дженнифер Лопес рассказала, что дважды переносила свадьбу из-за COVID-19
Дженнифер Лопес рассказала в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:02
2020-12-04T02:02
2020-12-04T04:45
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дженнифер Лопес рассказала в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса. "В прошедшем году нам пришлось перенести свадьбу из-за карантина, и мы делали это даже два раза, поскольку у нас были запланированы две церемонии в разное время . Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам", — поделилась актриса.Она добавила, что огромное количество факторов влияют на то, какой будет в итоге свадьба: пышной или скромной."Думаю, нам нужно просто подождать. Спешки никакой нет. У нас все хорошо. Это случится тогда, когда появится такая возможность", — уточнила 51-летняя певица и актриса, упомянув, что ей даже нравится то, что прямо сейчас ей не нужно планировать свадебные мероприятия.Изначально предполагалось, что бракосочетание состоится летом в Италии. Бывший бейсболист Алекс Родригес предложил Лопес выйти за него замуж в 2019 году, когда они уже были вместе в течение двух лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, дженнифер лопес, италия
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Дженнифер Лопес рассказала
в передаче Access Hollywood, что уже два раза переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии короновируса.
"В прошедшем году нам пришлось перенести свадьбу из-за карантина, и мы делали это даже два раза, поскольку у нас были запланированы две церемонии в разное время . Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам", — поделилась актриса.
Она добавила, что огромное количество факторов влияют на то, какой будет в итоге свадьба: пышной или скромной.
"Думаю, нам нужно просто подождать. Спешки никакой нет. У нас все хорошо. Это случится тогда, когда появится такая возможность", — уточнила 51-летняя певица и актриса, упомянув, что ей даже нравится то, что прямо сейчас ей не нужно планировать свадебные мероприятия.
"Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем", — поделилась Лопес.
Изначально предполагалось, что бракосочетание состоится летом в Италии. Бывший бейсболист Алекс Родригес предложил Лопес выйти за него замуж в 2019 году, когда они уже были вместе в течение двух лет.