https://ria.ru/20201204/studenty-1587697832.html

Около трети иностранных студентов не могут въехать в Россию

Около трети иностранных студентов не могут въехать в Россию

Около трети иностранных студентов российских вузов не могут въехать на территорию РФ, учебные заведения ведут с ними индивидуальную работу, заявил министр науки РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:50

2020-12-04T15:50

2020-12-04T15:50

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/90884/97/908849782_0:136:2616:1608_1400x0_80_0_0_e47f8712c984756ff86b9725a0bc8530.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около трети иностранных студентов российских вузов не могут въехать на территорию РФ, учебные заведения ведут с ними индивидуальную работу, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучается сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию", - приводит пресс-службе ведомства слова Фалькова.Он также отметил, что с проблемными вопросами, связанными с организацией образовательного процесса столкнулись все страны, и решения везде одинаковые - либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю.Министр также добавил, что российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата."Мы понимаем сложности, с которыми столкнулись иностранные студенты. Сегодня российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом", – сказал Фальков.Он добавил, что в общежитиях, где живут, в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало лучше. Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые находятся за рубежом.

https://ria.ru/20201117/minobrnauki-1584963414.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество