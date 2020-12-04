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Около трети иностранных студентов не могут въехать в Россию
Около трети иностранных студентов не могут въехать в Россию
Около трети иностранных студентов российских вузов не могут въехать на территорию РФ, учебные заведения ведут с ними индивидуальную работу, заявил министр науки РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:50
2020-12-04T15:50
2020-12-04T15:50
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около трети иностранных студентов российских вузов не могут въехать на территорию РФ, учебные заведения ведут с ними индивидуальную работу, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучается сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию", - приводит пресс-службе ведомства слова Фалькова.Он также отметил, что с проблемными вопросами, связанными с организацией образовательного процесса столкнулись все страны, и решения везде одинаковые - либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю.Министр также добавил, что российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата."Мы понимаем сложности, с которыми столкнулись иностранные студенты. Сегодня российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом", – сказал Фальков.Он добавил, что в общежитиях, где живут, в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало лучше. Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые находятся за рубежом.
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Около трети иностранных студентов российских вузов не могут въехать на территорию РФ, учебные заведения ведут с ними индивидуальную работу, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков
.
"Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучается сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию", - приводит пресс-службе ведомства слова Фалькова.
Он также отметил, что с проблемными вопросами, связанными с организацией образовательного процесса столкнулись все страны, и решения везде одинаковые - либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю.
Министр также добавил, что российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата.
"Мы понимаем сложности, с которыми столкнулись иностранные студенты. Сегодня российские вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом", – сказал Фальков.
Он добавил, что в общежитиях, где живут, в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало лучше. Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые находятся за рубежом.