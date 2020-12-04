https://ria.ru/20201204/ssha-1587610064.html

На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек

На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек

Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США, начато расследование, сообщает издание Stars РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:55

2020-12-04T08:55

2020-12-04T08:55

сша

северная каролина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США, начато расследование, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.Как сообщается, тела была найдены в среду. О связи погибших с базой не сообщается, однако ее представители отметили, что смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям. Расследованием случившегося занялось командование специальных расследований сухопутных войск США."Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за <...> продолжающегося расследования", - приводит издание заявление базы.Как отмечают СМИ, на базе Форт-Брэгг, расположенной недалеко от города Фейетвилл, служат более 50,3 тысячи человек. Это один из крупнейших военных комплексов США, занимающий более 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров) и охватывающий 87 полигонов и шесть районов десантирования.По информации издания, согласно данным от сентября, с начала года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой.

https://ria.ru/20200713/1574251357.html

https://ria.ru/20191205/1561981915.html

сша

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, северная каролина, в мире