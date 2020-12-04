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На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США, начато расследование, сообщает издание Stars РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:55
2020-12-04T08:55
сша
северная каролина
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США, начато расследование, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.Как сообщается, тела была найдены в среду. О связи погибших с базой не сообщается, однако ее представители отметили, что смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям. Расследованием случившегося занялось командование специальных расследований сухопутных войск США."Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за &lt;...&gt; продолжающегося расследования", - приводит издание заявление базы.Как отмечают СМИ, на базе Форт-Брэгг, расположенной недалеко от города Фейетвилл, служат более 50,3 тысячи человек. Это один из крупнейших военных комплексов США, занимающий более 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров) и охватывающий 87 полигонов и шесть районов десантирования.По информации издания, согласно данным от сентября, с начала года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой.
https://ria.ru/20200713/1574251357.html
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северная каролина
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РИА Новости
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сша, северная каролина, в мире

На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек

08:55 04.12.2020
 
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США, начато расследование, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.
Как сообщается, тела была найдены в среду. О связи погибших с базой не сообщается, однако ее представители отметили, что смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям. Расследованием случившегося занялось командование специальных расследований сухопутных войск США.
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"Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за <...> продолжающегося расследования", - приводит издание заявление базы.
Как отмечают СМИ, на базе Форт-Брэгг, расположенной недалеко от города Фейетвилл, служат более 50,3 тысячи человек. Это один из крупнейших военных комплексов США, занимающий более 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров) и охватывающий 87 полигонов и шесть районов десантирования.
По информации издания, согласно данным от сентября, с начала года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой.
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