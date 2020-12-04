https://ria.ru/20201204/sokrascheniya-1587631469.html

Социологи выяснили мнение россиян по поводу сокращения числа чиновников

Социологи выяснили мнение россиян по поводу сокращения числа чиновников

Большинство россиян поддержали инициативу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении числа госслужащих, свидетельствуют результаты опроса Фонда... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:17

2020-12-04T11:17

2020-12-04T11:17

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:25:3322:1894_1400x0_80_0_0_4dce125f535fa99b3aba2ee81e62e877.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Большинство россиян поддержали инициативу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении числа госслужащих, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.По данным опроса, 12% россиян знают об этой инициативе, что-то слышали - 43%, 45% услышали об этом впервые. Однако 83% из всех опрошенных скорее положительно относятся к сокращению числа госслужащих.Кроме того, 77% россиян считают, что сегодня в России много чиновников.Всероссийский телефонный опрос проводился 27-29 ноября среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201204/opros-1587625901.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, фонд "общественное мнение", общество