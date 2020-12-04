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Социологи выяснили мнение россиян по поводу сокращения числа чиновников
Социологи выяснили мнение россиян по поводу сокращения числа чиновников
Большинство россиян поддержали инициативу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении числа госслужащих, свидетельствуют результаты опроса Фонда... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:17
2020-12-04T11:17
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Большинство россиян поддержали инициативу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении числа госслужащих, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.По данным опроса, 12% россиян знают об этой инициативе, что-то слышали - 43%, 45% услышали об этом впервые. Однако 83% из всех опрошенных скорее положительно относятся к сокращению числа госслужащих.Кроме того, 77% россиян считают, что сегодня в России много чиновников.Всероссийский телефонный опрос проводился 27-29 ноября среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201204/opros-1587625901.html
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михаил мишустин, фонд "общественное мнение", общество

Социологи выяснили мнение россиян по поводу сокращения числа чиновников

11:17 04.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Большинство россиян поддержали инициативу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сокращении числа госслужащих, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
По данным опроса, 12% россиян знают об этой инициативе, что-то слышали - 43%, 45% услышали об этом впервые. Однако 83% из всех опрошенных скорее положительно относятся к сокращению числа госслужащих.
Кроме того, 77% россиян считают, что сегодня в России много чиновников.
Всероссийский телефонный опрос проводился 27-29 ноября среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
10:57
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Михаил МишустинФонд "Общественное мнение"Общество
 
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