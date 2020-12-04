https://ria.ru/20201204/soglashenie-1587759380.html

Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Российское Министерство финасов запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:28

2020-12-04T21:28

2020-12-04T21:35

россия

налоги

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

кипр

нидерланды

люксембург (государство)

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965782_0:146:3124:1903_1400x0_80_0_0_b6eb5a14ba4b406ec46a1fddbdbe6208.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российское Министерство финасов запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.Ведомство провело с Минфином королевства несколько раундов переговоров, на которых обсуждалось увеличение налога у источника до 15% от дивидендов и процентов.Российская сторона предложила нидерландским коллегам условия, аналогичные тем, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Протоколы об изменении налогового соглашения с этими государствами предусматривали перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Однако переговоры с Нидерландами не увенчались успехом.Как отмечается на сайте российского министерства, Москва, в свою очередь, не поддержала подход Амстердама, так как он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.По данным Минфина, за время действия договора между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании.Как отметили в Министерстве финансов, существующее соглашение с Амстердамом предусматривает "достаточно привлекательные налоговые условия" и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. При этом в России эта ставка в разы выше — например, для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам.В связи с этим российский Минфин начал процедуру подготовки для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения — для выполнения поручения президента обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом."Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, по поручению президента, должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства", — указывается в материалах.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства также заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами Москвы по дивидендам.

https://ria.ru/20201106/nalogooblozhenie-1583370823.html

https://ria.ru/20201106/protokol-1583358467.html

россия

кипр

нидерланды

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире, экономика