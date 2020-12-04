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Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами
Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами
Российское Министерство финасов запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:28
2020-12-04T21:35
россия
налоги
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российское Министерство финасов запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.Ведомство провело с Минфином королевства несколько раундов переговоров, на которых обсуждалось увеличение налога у источника до 15% от дивидендов и процентов.Российская сторона предложила нидерландским коллегам условия, аналогичные тем, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Протоколы об изменении налогового соглашения с этими государствами предусматривали перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Однако переговоры с Нидерландами не увенчались успехом.Как отмечается на сайте российского министерства, Москва, в свою очередь, не поддержала подход Амстердама, так как он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.По данным Минфина, за время действия договора между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании.Как отметили в Министерстве финансов, существующее соглашение с Амстердамом предусматривает "достаточно привлекательные налоговые условия" и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. При этом в России эта ставка в разы выше — например, для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам.В связи с этим российский Минфин начал процедуру подготовки для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения — для выполнения поручения президента обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом."Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, по поручению президента, должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства", — указывается в материалах.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства также заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами Москвы по дивидендам.
https://ria.ru/20201106/nalogooblozhenie-1583370823.html
https://ria.ru/20201106/protokol-1583358467.html
россия
кипр
нидерланды
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россия, налоги, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире, экономика

Минфин решил разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

21:28 04.12.2020 (обновлено: 21:35 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российское Министерство финасов запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Ведомство провело с Минфином королевства несколько раундов переговоров, на которых обсуждалось увеличение налога у источника до 15% от дивидендов и процентов.
Российская сторона предложила нидерландским коллегам условия, аналогичные тем, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Протоколы об изменении налогового соглашения с этими государствами предусматривали перечень исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Однако переговоры с Нидерландами не увенчались успехом.
Как отмечается на сайте российского министерства, Москва, в свою очередь, не поддержала подход Амстердама, так как он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.
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Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
По данным Минфина, за время действия договора между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании.

"В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так в 2017 году объем таких выплат составил более 457 миллиардов рублей, в 2018 — более 412 миллиардов рублей, а в 2019 – более 339 миллиардов рублей", — сообщает министерство.

Как отметили в Министерстве финансов, существующее соглашение с Амстердамом предусматривает "достаточно привлекательные налоговые условия" и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. При этом в России эта ставка в разы выше — например, для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам.
В связи с этим российский Минфин начал процедуру подготовки для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения — для выполнения поручения президента обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом.
"Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, по поручению президента, должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства", — указывается в материалах.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства также заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами Москвы по дивидендам.
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Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения
 
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