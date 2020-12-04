https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587700999.html
Слуцкий назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" террором
Слуцкий назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" террором
США, вводя новые санкции, с маниакальным упорством пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – "Северный поток — 2" и "Турецкий... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:04
2020-12-04T16:04
2020-12-04T16:04
леонид слуцкий
северный поток — 2
турецкий поток
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США, вводя новые санкции, с маниакальным упорством пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", это настоящий государственный шантаж и террор, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода."США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Введение против них санкционного механизма в проект оборонного бюджета с одновременными дополнениями в Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы - негативный сигнал, прежде всего, для европейских партнеров", - сказал Слуцкий журналистам.Парламентарий отметил, что США во имя продвижения своих собственных экономических интересов готовы размахивать своей "санкционной дубиной" над половиной мира.
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леонид слуцкий, северный поток — 2, турецкий поток, госдума рф, сша, в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США
, вводя новые санкции, с маниакальным упорством пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – "Северный поток — 2
" и "Турецкий поток
", это настоящий государственный шантаж и террор, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
.
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
"США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Введение против них санкционного механизма в проект оборонного бюджета с одновременными дополнениями в Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы - негативный сигнал, прежде всего, для европейских партнеров", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий отметил, что США во имя продвижения своих собственных экономических интересов готовы размахивать своей "санкционной дубиной" над половиной мира.
"По сути, это настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем Европейском континенте", - подчеркнул глава комитета ГД.