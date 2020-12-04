https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html
В Кремле оценили планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
В Кремле оценили планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" недобросовестной конкуренцией. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:05
2020-12-04T13:05
2020-12-04T14:01
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции США против "Северного потока — 2" недобросовестной конкуренцией.Ранее члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета, в котором содержатся новые ограничения против строящегося газопровода. Он предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и различные технические услуги."Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли и, кроме того, международного права", — прокомментировал Песков.Он также добавил, что Москва продолжит защищать свои интересы.США против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
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северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире, экономика
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал санкции США
против "Северного потока — 2" недобросовестной конкуренцией.
Ранее члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета, в котором содержатся новые ограничения против строящегося газопровода. Он предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и различные технические услуги.
"Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли и, кроме того, международного права", — прокомментировал Песков.
Он также добавил, что Москва продолжит защищать свои интересы.
США против "Северного потока — 2"
Соединенные Штаты, продвигающие в Европу
свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон
расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине
подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии
согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.