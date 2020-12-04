https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html

Без разъездов и очередей: самозанятые москвичи развивают бизнес онлайн

Без разъездов и очередей: самозанятые москвичи развивают бизнес онлайн

На портале поставщиков, разработанном мэрией Москвы, самозанятые предприниматели могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T10:51

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На портале поставщиков, разработанном мэрией Москвы, самозанятые предприниматели могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Там же для них доступна возможность выбрать соответствующий налоговый статус и попасть в общий реестр поставщиков, открытый госзаказчикам, сообщается на портале мэра и правительства столицы."Указав на портале поставщиков категорию "самозанятый гражданин", предприниматели могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот, среди которых обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты товаров и услуг, участие в различных программах партнерства, сниженный размер обеспечения заявки", — говорится в сообщении.По информации mos.ru, в этом году с самозанятыми чаще всего заключали контракты на монтаж, установку и сборку оборудования, ремонт зданий, производство сувениров, а также подготовку познавательных видео. А самыми популярными товарами предпринимателей стали инвентарь, программное обеспечение, продукты питания, упаковочные материалы. Государственные заказчики активно пользуются услугами фотографов, организаторов мероприятий, бухгалтеров, перевозчиков и арендодателей недвижимости."Портал поставщиков дает самозанятым возможность получать новые заказы, а также находить надежных партнеров и дополнительные рынки сбыта. Все больше физических лиц, уже работающих на портале, переходят в категорию самозанятых, чтобы пользоваться всеми услугами, сервисами и мерами поддержки, которые предлагает городская цифровая экосистема", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.При этом для участия в государственных закупках и заключения контрактов предпринимателям и заказчикам не нужно встречаться лично — все необходимые процедуры можно пройти удаленно на портале.В мэрии Москвы напомнили, что самозанятыми могут стать физические лица или индивидуальные предприниматели, которые без наемных работников производят и продают товары или предоставляют услуги. Для этой категории граждан налог на профессиональную деятельность рассчитывается по льготной ставке: четыре процента с доходов, полученных от физлиц, и шесть процентов с доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на сайте заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13 процентов. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний содержит более 915 тысяч наименований.

https://ria.ru/20201124/samozanyatye-1586092823.html

https://ria.ru/20201113/samozanyatye-1584498089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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