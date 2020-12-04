https://ria.ru/20201204/pylesos-1587687924.html
Хакеры заставили робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев
Хакеры заставили робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев
Современный робот-пылесос, даже если в нем встроенных микрофонов, может быть взломан для записи и передачи звука. К неутешительным выводам о безопасности... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:09
2020-12-04T15:09
2020-12-04T15:09
риа наука
университет мэриленда
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Современный робот-пылесос, даже если в нем встроенных микрофонов, может быть взломан для записи и передачи звука. К неутешительным выводам о безопасности модного бытового прибора пришла исследовательская группа во главе с Нирупамом Роем, доцентом кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда.Все дело в навигации, используемой даже в доступных моделях. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами. Ученые выяснили, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче. Исследователи использовали эту особенность лидаров, создав алгоритм обработки подобных данных. Система, получившая название LidarPhone, смогла распознать человеческую речь с точностью 90 процентов.Авторы исследования считают, что эта уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университет мэриленда, гаджеты, технологии
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Современный робот-пылесос, даже если в нем встроенных микрофонов, может быть взломан для записи и передачи звука. К неутешительным выводам о безопасности модного бытового прибора пришла
исследовательская группа во главе с Нирупамом Роем, доцентом кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда
.
Все дело в навигации, используемой даже в доступных моделях. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами. Ученые выяснили, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче.
Исследователи использовали эту особенность лидаров, создав алгоритм обработки подобных данных. Система, получившая название LidarPhone, смогла распознать человеческую речь с точностью 90 процентов.
Авторы исследования считают, что эта уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.