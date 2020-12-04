https://ria.ru/20201204/putin-1587710606.html

Путину доверяют 66% россиян, показал опрос

Путину доверяют 66% россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:51

2020-12-04T16:51

2020-12-04T16:51

вциом

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66% указали президента, 29,9% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 29,5%.Опрос проводился с 23 по 29 ноября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20201202/opros-1587327822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, владимир путин, общество