https://ria.ru/20201204/putin-1587671463.html
Путин обсудит тему внедрения ИИ с губернаторами
Путин обсудит тему внедрения ИИ с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:10
2020-12-04T14:10
2020-12-04T14:54
технологии
общество
искусственный интеллект
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо обязательно принимать и на региональном уровне", - сказал Путин, выступая на дискуссии."Думаю, что мы с губернаторами обязательно отдельно соберемся, встретимся и по всем этим вопросам поговорим", - добавил он.
https://ria.ru/20201204/vyzov-1587683069.html
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технологии, общество, искусственный интеллект, владимир путин