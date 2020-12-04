https://ria.ru/20201204/putin-1587671463.html

Путин обсудит тему внедрения ИИ с губернаторами

Путин обсудит тему внедрения ИИ с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:10

2020-12-04T14:10

2020-12-04T14:54

технологии

общество

искусственный интеллект

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо обязательно принимать и на региональном уровне", - сказал Путин, выступая на дискуссии."Думаю, что мы с губернаторами обязательно отдельно соберемся, встретимся и по всем этим вопросам поговорим", - добавил он.

https://ria.ru/20201204/vyzov-1587683069.html

https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, искусственный интеллект, владимир путин