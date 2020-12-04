https://ria.ru/20201204/pulkovo-1587663416.html
Ту-204 совершил посадку в "Пулково" из-за проблем при учебном полете
Ту-204 совершил посадку в "Пулково" из-за проблем при учебном полете
Самолет Ту-204, совершавший учебный полет без пассажиров, в пятницу совершил посадку в аэропорту "Пулково" из-за обнаруженной технической неисправности,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:38
2020-12-04T13:38
2020-12-04T13:38
ту-204
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Самолет Ту-204, совершавший учебный полет без пассажиров, в пятницу совершил посадку в аэропорту "Пулково" из-за обнаруженной технической неисправности, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."Сегодня… в 12.40 мск в аэропорту "Пулково" совершил благополучную посадку самолет Ту-204, выполнявший учебный полет. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Пассажиров на борту самолёта не было", - говорится в сообщении.Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, уточняет управляющая компания.Ту-204 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Производится с 1990 года. По данным из открытых источников, сейчас эти самолеты эксплуатируются, в основном, как грузовые борты, а для коммерческих пассажирских перевозок их используют только на Кубе и в Северной Корее.
https://ria.ru/20180822/1526984606.html
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ту-204, пулково (аэропорт), происшествия