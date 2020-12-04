Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Забайкальский край
Забайкальский край
https://ria.ru/20201204/premiya-1587696639.html
Трое забайкальцев получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества
Трое забайкальцев получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о поощрении премиями за большой личный вклад в социально -экономическое развитие региона и РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:46
2020-12-04T15:46
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155198/64/1551986450_0:0:2896:1628_1400x0_80_0_0_cea5ca6a27386a4a22c1f71208d8ee26.jpg
ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о поощрении премиями за большой личный вклад в социально -экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня Героев Отечества трёх забайкальцев - Героя Труда РФ Далая Гунгаева, Героев Социалистического Труда, кавалеров Орденов Славы и Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова и Григория Шапаренко.Далай Гунгаев с 1985 года работает старшим чабаном в агрокооперативе "Цокто-Хангил". Является одним из самых опытных и именитых овцеводов Забайкальского края. Удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", награждён почетной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России", медалью "За заслуги перед Читинской областью", неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Агинского Бурятского округа, губернатора Забайкальского края.Григорий Шапаренко с 1974 года работал контролером пути треста "Ангарскстрой" при строительстве БАМа. С 1981 года на читинском участке БАМа был бригадиром, мастером, прорабом, старшим прорабом треста "БАМстройпуть". Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.Фасхиттин Фахрутдинов возглавлял проходческую бригаду на руднике Дарасунский. Инициатор организации скоропроходческих бригад. Одним из первых внедрил участковый бригадный подряд на горных работах. Полный кавалер знака "Шахтёрская слава". Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.
https://ria.ru/20201203/dorogi-1587501405.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155198/64/1551986450_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d391fa0717947e2fcc5ba255b2303202.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр осипов

Трое забайкальцев получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества

15:46 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о поощрении премиями за большой личный вклад в социально -экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня Героев Отечества трёх забайкальцев - Героя Труда РФ Далая Гунгаева, Героев Социалистического Труда, кавалеров Орденов Славы и Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова и Григория Шапаренко.
Далай Гунгаев с 1985 года работает старшим чабаном в агрокооперативе "Цокто-Хангил". Является одним из самых опытных и именитых овцеводов Забайкальского края. Удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", награждён почетной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России", медалью "За заслуги перед Читинской областью", неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Агинского Бурятского округа, губернатора Забайкальского края.
Ремонт дороги на Арахлейские озера в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 14:03Забайкальский край
Дорогу на Арахлейские озера отремонтировали по нацпроекту в Забайкалье
Григорий Шапаренко с 1974 года работал контролером пути треста "Ангарскстрой" при строительстве БАМа. С 1981 года на читинском участке БАМа был бригадиром, мастером, прорабом, старшим прорабом треста "БАМстройпуть". Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.
Фасхиттин Фахрутдинов возглавлял проходческую бригаду на руднике Дарасунский. Инициатор организации скоропроходческих бригад. Одним из первых внедрил участковый бригадный подряд на горных работах. Полный кавалер знака "Шахтёрская слава". Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.
 
Забайкальский крайАлександр Осипов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
Лента новостейМолния