https://ria.ru/20201204/premiya-1587696639.html

Трое забайкальцев получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества

Трое забайкальцев получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о поощрении премиями за большой личный вклад в социально -экономическое развитие региона и РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:46

2020-12-04T15:46

2020-12-04T15:46

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о поощрении премиями за большой личный вклад в социально -экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня Героев Отечества трёх забайкальцев - Героя Труда РФ Далая Гунгаева, Героев Социалистического Труда, кавалеров Орденов Славы и Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова и Григория Шапаренко.Далай Гунгаев с 1985 года работает старшим чабаном в агрокооперативе "Цокто-Хангил". Является одним из самых опытных и именитых овцеводов Забайкальского края. Удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", награждён почетной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России", медалью "За заслуги перед Читинской областью", неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Агинского Бурятского округа, губернатора Забайкальского края.Григорий Шапаренко с 1974 года работал контролером пути треста "Ангарскстрой" при строительстве БАМа. С 1981 года на читинском участке БАМа был бригадиром, мастером, прорабом, старшим прорабом треста "БАМстройпуть". Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.Фасхиттин Фахрутдинов возглавлял проходческую бригаду на руднике Дарасунский. Инициатор организации скоропроходческих бригад. Одним из первых внедрил участковый бригадный подряд на горных работах. Полный кавалер знака "Шахтёрская слава". Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.

https://ria.ru/20201203/dorogi-1587501405.html

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александр осипов