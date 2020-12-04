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Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы в Поморье
Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы в Поморье
Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы в Поморье; их приход в регион промышленники связывают с формированием комфортного инвестиционного... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:59
2020-12-04T13:59
2020-12-04T13:59
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы в Поморье; их приход в регион промышленники связывают с формированием комфортного инвестиционного климата в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Перспективы прихода новых компаний в регион обсуждались осенью на встречах губернатора Поморья Александра Цыбульского с акционерами АО "Архангельский траловый флот", говорится в сообщении."Столь серьезные шаги невозможны для бизнеса без поддержки власти, сегодня мы ее ощущаем со стороны правительства области в полной мере. Для любой компании важен хороший инвестиционный климат на территории, и мы уверенно связываем перспективы своего развития с Архангельской областью", - приводит пресс-служба слова генерального директора АТФ Алексея Заплатина.Уже сегодня на судах крабодобывающих компаний "Карапакс" и "Омега Трейд", а также рыбопромысловой компании "Вирма" работают около 200 северян. Перспективу создания новых рабочих мест открывает и строительство на нижегородской верфи для местной компании краболова, который планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году.Пресс-служба отмечает, что промысловики водных биоресурсов используют специальный налоговый режим – ЕСХН: отчисления от единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с законодательством, поступают в бюджет того региона, на территории которого они зарегистрированы. По предварительной оценке рыбопромышленников, с приходом в регион новых компаний в ближайший год в бюджет Архангельской области может дополнительно поступить 200 миллионов рублей за счет отчислений по налогам, в том числе по НДФЛ.В рыбопромышленной отрасли Поморья задействовано 180 хозяйствующих субъектов. В рамках Арктического рыбопромышленного кластера продолжается реализация программы, принятой в феврале этого года и рассчитанной на пять лет.
https://ria.ru/20201202/zhilstroitelstvo-1587426000.html
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александр цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. Три новые компании по добыче крабов и рыбы зарегистрированы в Поморье; их приход в регион промышленники связывают с формированием комфортного инвестиционного климата в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Перспективы прихода новых компаний в регион обсуждались осенью на встречах губернатора Поморья Александра Цыбульского
с акционерами АО "Архангельский траловый флот", говорится в сообщении.
"Столь серьезные шаги невозможны для бизнеса без поддержки власти, сегодня мы ее ощущаем со стороны правительства области в полной мере. Для любой компании важен хороший инвестиционный климат на территории, и мы уверенно связываем перспективы своего развития с Архангельской областью", - приводит пресс-служба слова генерального директора АТФ Алексея Заплатина.
Уже сегодня на судах крабодобывающих компаний "Карапакс" и "Омега Трейд", а также рыбопромысловой компании "Вирма" работают около 200 северян. Перспективу создания новых рабочих мест открывает и строительство на нижегородской верфи для местной компании краболова, который планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году.
Пресс-служба отмечает, что промысловики водных биоресурсов используют специальный налоговый режим – ЕСХН: отчисления от единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с законодательством, поступают в бюджет того региона, на территории которого они зарегистрированы. По предварительной оценке рыбопромышленников, с приходом в регион новых компаний в ближайший год в бюджет Архангельской области может дополнительно поступить 200 миллионов рублей за счет отчислений по налогам, в том числе по НДФЛ.
В рыбопромышленной отрасли Поморья задействовано 180 хозяйствующих субъектов. В рамках Арктического рыбопромышленного кластера продолжается реализация программы, принятой в феврале этого года и рассчитанной на пять лет.
"Перед нами стоит целый ряд амбициозных задач, работа над которыми идет в тесном взаимодействии власти и бизнеса. В частности, выстраиваем отношения с партнерами на Дальнем Востоке, что позволит обеспечить серьезный грузооборот в порту Архангельска. Мероприятия по развитию портовой инфраструктуры заявлены нами во все дорожные карты федеральных программ, чтобы получить финансовую поддержку", - приводит пресс-служба слова министра АПК и торговли Поморья Ирины Бажановой.