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New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
Газета New York Times назвала двух фигурантов расследования, которое минюст США ведет в отношении возможной коррупции вокруг президентского помилования. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T07:17
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сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Газета New York Times назвала двух фигурантов расследования, которое минюст США ведет в отношении возможной коррупции вокруг президентского помилования.Согласно документам, рассекреченным во вторник, коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании при рассекречивании, были скрыты.По данным газеты, летом минюст расследовал возможную роль в этой схеме Эбби Лоуэлла – адвоката зятя президента США Джареда Кушнера, а также Элиотта Бройди – видного сборщика пожертвований для президентских кампаний Дональда Трампа.Следователей интересовал случай с калифорнийским психологом Хью Барасом, осужденным на 30 месяцев за уклонение от уплаты налогов. В его помиловании был заинтересован миллиардер Сэнфорд Диллер, который якобы связался по этому поводу с Лоуэллом и Бройди.Предполагается, что суть схемы состояла в том, что в обмен на помилование миллиардер мог сделать "значительный политический вклад" в пользу лица, имя которого не называется.Отмечается, что осужденный не был помилован и вышел на свободу после отбывания срока в 2019 году. Хлопотавший за него миллиардер умер на год раньше.В ходе следствия не было предъявлено никаких обвинений. Никто из сотрудников администрации "на данный момент не является фигурантом рассекреченного расследования", сообщил газете представитель минюста.
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60
сша, в мире

New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США

07:17 04.12.2020 (обновлено: 07:45 04.12.2020)
 
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Matt Rourke, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Газета New York Times назвала двух фигурантов расследования, которое минюст США ведет в отношении возможной коррупции вокруг президентского помилования.
Согласно документам, рассекреченным во вторник, коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании при рассекречивании, были скрыты.
По данным газеты, летом минюст расследовал возможную роль в этой схеме Эбби Лоуэлла – адвоката зятя президента США Джареда Кушнера, а также Элиотта Бройди – видного сборщика пожертвований для президентских кампаний Дональда Трампа.
Следователей интересовал случай с калифорнийским психологом Хью Барасом, осужденным на 30 месяцев за уклонение от уплаты налогов. В его помиловании был заинтересован миллиардер Сэнфорд Диллер, который якобы связался по этому поводу с Лоуэллом и Бройди.
Предполагается, что суть схемы состояла в том, что в обмен на помилование миллиардер мог сделать "значительный политический вклад" в пользу лица, имя которого не называется.
Отмечается, что осужденный не был помилован и вышел на свободу после отбывания срока в 2019 году. Хлопотавший за него миллиардер умер на год раньше.
В ходе следствия не было предъявлено никаких обвинений. Никто из сотрудников администрации "на данный момент не является фигурантом рассекреченного расследования", сообщил газете представитель минюста.
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