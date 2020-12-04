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Волгоградская область
https://ria.ru/20201204/poliklinika-1587658995.html
Поликлинику для онкобольных начнут строить в Урюпинске в 2021 году
Поликлинику для онкобольных начнут строить в Урюпинске в 2021 году
Поликлинику для лечения и диагностики онкозаболеваний начнут строить в Урюпинске Волгоградской области в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:19
2020-12-04T13:19
волгоградская область
андрей бочаров
здоровье - общество
волгоградская область
урюпинск
общество
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ВОЛГОГРАД, 4 дек – РИА Новости. Поликлинику для лечения и диагностики онкозаболеваний начнут строить в Урюпинске Волгоградской области в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации региона.В пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании в Урюпинске обсудил проекты развития города."В 2021 году мы приступаем к возведению в Урюпинске поликлиники, где жители района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них будут получать специализированную медицинскую помощь", - цитирует ведомство слова губернатора.Как уточнили РИА Новости в администрации области, строительство поликлиники будет идти в 2021-2022 годы, на эти цели выделят около 100 миллионов рублей.В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства в том числе пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта с 2019 году идет строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Центр станет опорным для амбулаторий в районах области, на данный момент открыты уже 10 из запланированных 14 центров амбулаторной онкологической помощи.
https://ria.ru/20201201/polikliniki-1587124164.html
https://ria.ru/20201106/mashina-1583388041.html
волгоградская область
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андрей бочаров, здоровье - общество, волгоградская область, урюпинск, общество

Поликлинику для онкобольных начнут строить в Урюпинске в 2021 году

13:19 04.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 дек – РИА Новости. Поликлинику для лечения и диагностики онкозаболеваний начнут строить в Урюпинске Волгоградской области в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
В пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании в Урюпинске обсудил проекты развития города.
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"В 2021 году мы приступаем к возведению в Урюпинске поликлиники, где жители района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них будут получать специализированную медицинскую помощь", - цитирует ведомство слова губернатора.
Как уточнили РИА Новости в администрации области, строительство поликлиники будет идти в 2021-2022 годы, на эти цели выделят около 100 миллионов рублей.
В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства в том числе пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта с 2019 году идет строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Центр станет опорным для амбулаторий в районах области, на данный момент открыты уже 10 из запланированных 14 центров амбулаторной онкологической помощи.
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