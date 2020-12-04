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Покойнику запретили присутствовать на собственных похоронах
Покойнику запретили присутствовать на собственных похоронах
В Порт-оф-Спейн, столице островного государства Тринидад и Тобаго, покойнику запретили участвовать в собственных похоронах, пишет Daily Mail. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:13
2020-12-04T03:13
2020-12-04T04:17
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Порт-оф-Спейн, столице островного государства Тринидад и Тобаго, покойнику запретили участвовать в собственных похоронах, пишет Daily Mail.Недоразумение возникло из-за того, что тело скончавшегося в результате убийства 29-летнего Че Льюиса доставили в церковь в сидячем положении на катафалке без крыши, чтобы все могли его видеть.В итоге священнослужители не разрешили внести тело покойника внутрь здания.Случайные свидетели думали, что Льюис был участником похоронной процессии, некоторые даже пытались делать ему замечания за то, что он не носит маску во время пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201027/avariya-1581688205.html
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тобаго, тринидад, в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
В Порт-оф-Спейн, столице островного государства Тринидад
и Тобаго
, покойнику запретили участвовать в собственных похоронах, пишет Daily Mail
.
Недоразумение возникло из-за того, что тело скончавшегося в результате убийства 29-летнего Че Льюиса доставили в церковь в сидячем положении на катафалке без крыши, чтобы все могли его видеть.
В итоге священнослужители не разрешили внести тело покойника внутрь здания.
Случайные свидетели думали, что Льюис был участником похоронной процессии, некоторые даже пытались делать ему замечания за то, что он не носит маску во время пандемии коронавируса.