https://ria.ru/20201204/pokhorony-1587599499.html

Покойнику запретили присутствовать на собственных похоронах

Покойнику запретили присутствовать на собственных похоронах

В Порт-оф-Спейн, столице островного государства Тринидад и Тобаго, покойнику запретили участвовать в собственных похоронах, пишет Daily Mail. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:13

2020-12-04T03:13

2020-12-04T04:17

тобаго

тринидад

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Порт-оф-Спейн, столице островного государства Тринидад и Тобаго, покойнику запретили участвовать в собственных похоронах, пишет Daily Mail.Недоразумение возникло из-за того, что тело скончавшегося в результате убийства 29-летнего Че Льюиса доставили в церковь в сидячем положении на катафалке без крыши, чтобы все могли его видеть.В итоге священнослужители не разрешили внести тело покойника внутрь здания.Случайные свидетели думали, что Льюис был участником похоронной процессии, некоторые даже пытались делать ему замечания за то, что он не носит маску во время пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201027/avariya-1581688205.html

тобаго

тринидад

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тобаго, тринидад, в мире