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Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:06
2020-12-04T03:06
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. В ближайшее время снега не дождетесь", - сказал Вильфанд.Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.Ученый уточнил, что антициклон очень устойчивый, поэтому морозная погода продержится до конца рабочей недели.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении

03:06 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. В ближайшее время снега не дождетесь", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.
"Объяснение очень простое. Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением. Давление значительно превышает нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба, что очень значительно.
Ученый уточнил, что антициклон очень устойчивый, поэтому морозная погода продержится до конца рабочей недели.
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Вильфанд назвал регионы европейской части России с самой опасной погодой
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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