https://ria.ru/20201204/pogoda-1587598960.html

Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении

Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении

Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:06

2020-12-04T03:06

2020-12-04T03:06

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. В ближайшее время снега не дождетесь", - сказал Вильфанд.Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.Ученый уточнил, что антициклон очень устойчивый, поэтому морозная погода продержится до конца рабочей недели.

https://ria.ru/20201128/vilfand-1586709621.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество