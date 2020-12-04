https://ria.ru/20201204/pogoda-1587598960.html
Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:06
2020-12-04T03:06
2020-12-04T03:06
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. В ближайшее время снега не дождетесь", - сказал Вильфанд.Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.Ученый уточнил, что антициклон очень устойчивый, поэтому морозная погода продержится до конца рабочей недели.
https://ria.ru/20201128/vilfand-1586709621.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество