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https://ria.ru/20201204/playstation-1587719324.html
Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
Японская компания Sony подала патент на игровую приставку, которая может прийти на смену недавно вышедшей PlayStation 5. Консоль будет отличаться использованием РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:32
2020-12-04T17:32
риа наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Японская компания Sony подала патент на игровую приставку, которая может прийти на смену недавно вышедшей PlayStation 5. Консоль будет отличаться использованием двух графических процессоров.Разработчики предлагают схему, по которой два видеоускорителя работают для одновременного рендеринга одного кадра или разделения кадр на две части. Но только один из графических процессоров будет управлять выходом HDMI. Это решение обеспечит более высокое качество игр в виртуальной реальности и тайтлов в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. В патенте упоминается об облачных играх, для которых требуется дополнительное устройство, оснащенное датчиками, такими как NFC, GPS, инфракрасный передатчик, биодатчики, датчики погоды и многое другое. Возможно, патент ляжет в основу будущей PlayStation 5 Pro. Но о сроках выхода новой приставки пока говорить рано — PS5 только что дебютировала и останется флагманским игровым устройством еще несколько лет.
https://ria.ru/20201124/playstation-1586066936.html
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РИА Новости
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60
геймеры, sony corporation, playstation, технологии

Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами

17:32 04.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Японская компания Sony подала патент на игровую приставку, которая может прийти на смену недавно вышедшей PlayStation 5. Консоль будет отличаться использованием двух графических процессоров.
Разработчики предлагают схему, по которой два видеоускорителя работают для одновременного рендеринга одного кадра или разделения кадр на две части. Но только один из графических процессоров будет управлять выходом HDMI. Это решение обеспечит более высокое качество игр в виртуальной реальности и тайтлов в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 13:01РИА Наука
Россиянам предлагают заплатить за фотографию с приставкой PlayStation 5
В патенте упоминается об облачных играх, для которых требуется дополнительное устройство, оснащенное датчиками, такими как NFC, GPS, инфракрасный передатчик, биодатчики, датчики погоды и многое другое.
Возможно, патент ляжет в основу будущей PlayStation 5 Pro. Но о сроках выхода новой приставки пока говорить рано — PS5 только что дебютировала и останется флагманским игровым устройством еще несколько лет.
 
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