https://ria.ru/20201204/playstation-1587719324.html

Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами

Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами

Японская компания Sony подала патент на игровую приставку, которая может прийти на смену недавно вышедшей PlayStation 5. Консоль будет отличаться использованием РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:32

2020-12-04T17:32

2020-12-04T17:32

риа наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Японская компания Sony подала патент на игровую приставку, которая может прийти на смену недавно вышедшей PlayStation 5. Консоль будет отличаться использованием двух графических процессоров.Разработчики предлагают схему, по которой два видеоускорителя работают для одновременного рендеринга одного кадра или разделения кадр на две части. Но только один из графических процессоров будет управлять выходом HDMI. Это решение обеспечит более высокое качество игр в виртуальной реальности и тайтлов в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. В патенте упоминается об облачных играх, для которых требуется дополнительное устройство, оснащенное датчиками, такими как NFC, GPS, инфракрасный передатчик, биодатчики, датчики погоды и многое другое. Возможно, патент ляжет в основу будущей PlayStation 5 Pro. Но о сроках выхода новой приставки пока говорить рано — PS5 только что дебютировала и останется флагманским игровым устройством еще несколько лет.

https://ria.ru/20201124/playstation-1586066936.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии