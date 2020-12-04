https://ria.ru/20201204/piket-1587671937.html
В Риге прошел пикет в поддержку стрингеров Sputnik и Baltnews
В Риге прошел пикет в поддержку стрингеров Sputnik и Baltnews
Несколько человек, включая депутата Европарламента Татьяну Жданок, провели в центре Риги пикет в поддержку журналистов, пишущих для порталов Baltnews и Sputnik... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:12
2020-12-04T14:12
2020-12-04T14:18
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РИГА, 4 дек – РИА Новости. Несколько человек, включая депутата Европарламента Татьяну Жданок, провели в центре Риги пикет в поддержку журналистов, пишущих для порталов Baltnews и Sputnik Латвия, в домах которых Служба госбезопасности Латвии провела обыски, сообщает корреспондент РИА Новости.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Пикет проходил у памятника Свободы в Риге. Собралось около 10 человек. В руках они держали плакаты с надписями "Всех не пересажаете"."Как стать уголовником в Латвийской Республике? Оказывается, очень просто. Первое - вы должны быть журналистом. И вы должны официально работать на российское информагенство. В нашем случае " Россия сегодня", - написал в своем профиле в facebook один из участников пикета Алексей Шарипов.Мероприятие прошло спокойно. Участники соблюдали двухметровую дистанцию.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире
РИГА, 4 дек – РИА Новости. Несколько человек, включая депутата Европарламента Татьяну Жданок, провели в центре Риги пикет в поддержку журналистов, пишущих для порталов Baltnews и Sputnik Латвия, в домах которых Служба госбезопасности Латвии провела обыски, сообщает корреспондент РИА Новости.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза
, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии
- нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Пикет проходил у памятника Свободы в Риге
. Собралось около 10 человек. В руках они держали плакаты с надписями "Всех не пересажаете".
"Как стать уголовником в Латвийской Республике? Оказывается, очень просто. Первое - вы должны быть журналистом. И вы должны официально работать на российское информагенство. В нашем случае " Россия сегодня", - написал в своем профиле в facebook один из участников пикета Алексей Шарипов.
Мероприятие прошло спокойно. Участники соблюдали двухметровую дистанцию.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.