Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку Пашиняна, показал опрос
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку Пашиняна, показал опрос
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:37
2020-12-04T14:37
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587228465_0:0:3097:1742_1400x0_80_0_0_52113e7fa54ffbfe3f9b8a50974ff627.jpg
ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Почти 50% жителей Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского представительства Gallup International Association."За отставку Пашиняна высказались 45,3% опрошенных, 37,8% считают, что он должен сохранить свой пост, 16,9% затруднились ответить", - сказал Навасардян журналистам, представляя результаты опроса, проведенного MPG.По его словам, необходимость внеочередных парламентских выборов в стране однозначно видят 28,8% респондентов, 16,9% считают, что они скорее нужны. Кроме того, 14,3% полагают, что внеочередные выборы скорее не нужны, а 27,2% однозначно против их проведения.Навасардян отметил, что с предложенной премьер-министром "дорожной картой", согласно опросу, знакомы 41,5% респондентов, 56,3% не знакомы."В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, участвовали 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%", - сказал Навасардян.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.&nbsp; При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587228465_366:0:3097:2048_1400x0_80_0_0_0cc7142d09789606d536c0f7245ae659.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Почти 50% жителей Армении выступают за отставку Пашиняна, показал опрос

14:37 04.12.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Почти 50% жителей Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского представительства Gallup International Association.
"За отставку Пашиняна высказались 45,3% опрошенных, 37,8% считают, что он должен сохранить свой пост, 16,9% затруднились ответить", - сказал Навасардян журналистам, представляя результаты опроса, проведенного MPG.
По его словам, необходимость внеочередных парламентских выборов в стране однозначно видят 28,8% респондентов, 16,9% считают, что они скорее нужны. Кроме того, 14,3% полагают, что внеочередные выборы скорее не нужны, а 27,2% однозначно против их проведения.
Навасардян отметил, что с предложенной премьер-министром "дорожной картой", согласно опросу, знакомы 41,5% респондентов, 56,3% не знакомы.
"В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, участвовали 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%", - сказал Навасардян.
Путин: Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 12:45Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин отметил мужество Пашиняна при принятии решения по Карабаху
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.  При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
Лента новостейМолния