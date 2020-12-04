https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку Пашиняна, показал опрос
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку Пашиняна, показал опрос
Почти 50% жителей Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:37
2020-12-04T14:37
2020-12-04T14:37
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Почти 50% жителей Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского представительства Gallup International Association."За отставку Пашиняна высказались 45,3% опрошенных, 37,8% считают, что он должен сохранить свой пост, 16,9% затруднились ответить", - сказал Навасардян журналистам, представляя результаты опроса, проведенного MPG.По его словам, необходимость внеочередных парламентских выборов в стране однозначно видят 28,8% респондентов, 16,9% считают, что они скорее нужны. Кроме того, 14,3% полагают, что внеочередные выборы скорее не нужны, а 27,2% однозначно против их проведения.Навасардян отметил, что с предложенной премьер-министром "дорожной картой", согласно опросу, знакомы 41,5% респондентов, 56,3% не знакомы."В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, участвовали 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%", - сказал Навасардян.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости.
Почти 50% жителей Армении
выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в пятницу Арам Навасардян, директор компании MPG - армянского представительства Gallup International Association.
"За отставку Пашиняна высказались 45,3% опрошенных, 37,8% считают, что он должен сохранить свой пост, 16,9% затруднились ответить", - сказал Навасардян журналистам, представляя результаты опроса, проведенного MPG.
По его словам, необходимость внеочередных парламентских выборов в стране однозначно видят 28,8% респондентов, 16,9% считают, что они скорее нужны. Кроме того, 14,3% полагают, что внеочередные выборы скорее не нужны, а 27,2% однозначно против их проведения.
Навасардян отметил, что с предложенной премьер-министром "дорожной картой", согласно опросу, знакомы 41,5% респондентов, 56,3% не знакомы.
"В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, участвовали 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана
, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%", - сказал Навасардян.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.