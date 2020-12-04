https://ria.ru/20201204/onkopreparaty-1587724367.html

В России увеличат производство некоторых онкопрепаратов

В России увеличат производство некоторых онкопрепаратов

Объем производства ряда онкопрепаратов в РФ будет увеличен в 2021 году, Минпромторг также провел переговоры с иностранными поставщиками, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:00

2020-12-04T18:00

2020-12-04T19:36

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

экономика

здоровье - общество

татьяна голикова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем производства ряда онкопрепаратов в РФ будет увеличен в 2021 году, Минпромторг также провел переговоры с иностранными поставщиками, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.На брифинге в пятницу она отметила, существует недостаток в обороте 26 онкопрепаратов. По ее словам, исходя из сложившейся ситуации и обращений пациентов на площадке правительства была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федерального казначейства, Росздравнадзора и Таможенной службы и экспертов. В рамках рабочей группы проведен детальный анализ ситуации с данными 26 онкопрепаратами и приняты меры по их обеспечению в обращении."По решению рабочей группы, каждым производителем препаратов представлены объемы производства до конца года и на следующий год, то же самое сделано и в отношении иностранных препаратов. Там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, Минпромторгом проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств. Благодаря этому в следующем году будет увеличен объем производства", - сказала Голикова.По словам вице-премьера, в следующем году будет увеличен объем производства препаратов Аспарагиназа, Даунорубецина, также будет увеличен ввоз в Россию Бусуфульфана, Кладрибина, Митоксантрона. При этом будет усилен контроль за качеством производства этих препаратов.Голикова добавила, что с 2021 года отечественные компании начнут производить Ломустин и Третиноин. Росздравнадзор оценил остатки препаратов у производителя, в аптеках и медорганизациях. Остаток препарата Цитарабин составляет 140 тысяч упаковок, они могут быть оперативно закуплены.За последние две недели в гражданский оборот введены более 2 миллионов упаковок Карбоплатин, Преднезалон, Этопазит, Дексамитазон, Доксорубицин, Винкристин и ряд других. Московскому эндокринному заводу поручено ввезти в РФ в 2020 году препарата Мелфалан в объеме 2500 упаковок. Аналогичные решения прорабатываются и по другим препаратам.

https://ria.ru/20201203/cancer-1587559419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество