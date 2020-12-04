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Как сэкономить на Новый год и не потерять праздник
Как сэкономить на Новый год и не потерять праздник
Можно ли создать праздничное настроение, не потратив много денег на подготовку к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik независимый финансовый... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:11
2020-12-04T02:11
2020-12-04T02:11
новый год
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Можно ли создать праздничное настроение, не потратив много денег на подготовку к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант, частный инвестор, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев.Встреча Нового года – это всегда подарки, елка, игрушки, праздничное застолье. На все это обычно уходит много денег, однако расходы вполне можно оптимизировать не в ущерб праздничному настроению, считает Александр Доржиев. Во-первых, нужно разумно подойти к выбору подарков и приобрести их заранее, а не в последний момент, когда приходится переплачивать за ненужные случайные вещи.Готовя новогодний стол, тоже можно сэкономить, если продумать меню заранее и не увлекаться приготовлением огромного количества блюд, которые придется доедать все каникулы или выбрасывать."Обычный новогодний ужин может состоять из пары салатов и горячего блюда, приятно оформлен и съеден за один вечер. В большом количестве спиртного тоже нет смысла, кроме традиционной бутылки шампанского. Лучше составить меню и знать заранее нужный список продуктов. Тогда можно покупать все не в одном месте, а в 2-3 магазинах, и немного сэкономить", – отметил финансовый консультант в интервью радио Sputnik. И, наконец, елка. Главное украшение новогоднего торжества тоже может быть вполне бюджетным. Для создания праздничной атмосферы достаточно нескольких еловых или сосновых веток, уверен Александр Доржиев.
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новый год, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Можно ли создать праздничное настроение, не потратив много денег на подготовку к Новому году
, рассказал в интервью радио Sputnik
независимый финансовый консультант, частный инвестор, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев.
Встреча Нового года – это всегда подарки, елка, игрушки, праздничное застолье. На все это обычно уходит много денег, однако расходы вполне можно оптимизировать не в ущерб праздничному настроению, считает Александр Доржиев. Во-первых, нужно разумно подойти к выбору подарков и приобрести их заранее, а не в последний момент, когда приходится переплачивать за ненужные случайные вещи.
"Перед Новым годом все намного дороже, чем если купить заранее. Постарайтесь покупать родным не очень дорогие, но приятные подарки. Главное – не стоимость, а внимание. Заранее продумайте, что может быть полезно, приятно. Это может быть, например, книга", – посоветовал Александр Доржиев.
Готовя новогодний стол, тоже можно сэкономить, если продумать меню заранее и не увлекаться приготовлением огромного количества блюд, которые придется доедать все каникулы или выбрасывать.
"Обычный новогодний ужин может состоять из пары салатов и горячего блюда, приятно оформлен и съеден за один вечер. В большом количестве спиртного тоже нет смысла, кроме традиционной бутылки шампанского. Лучше составить меню и знать заранее нужный список продуктов. Тогда можно покупать все не в одном месте, а в 2-3 магазинах, и немного сэкономить", – отметил финансовый консультант в интервью радио Sputnik.
И, наконец, елка. Главное украшение новогоднего торжества тоже может быть вполне бюджетным. Для создания праздничной атмосферы достаточно нескольких еловых или сосновых веток, уверен Александр Доржиев.