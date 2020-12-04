https://ria.ru/20201204/moskva-1587618744.html

Бирюков: на Большом Каменном мосту начался монтаж чугунного ограждения

Бирюков: на Большом Каменном мосту начался монтаж чугунного ограждения

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к установке отреставрированного чугунного ограждения на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:09

2020-12-04T10:09

2020-12-04T10:09

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петр бирюков

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к установке отреставрированного чугунного ограждения на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.Он напомнил, что капитальный ремонт моста стартовал в июле, работы ведутся в круглосуточном режиме. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года."Работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии, в настоящее время завершается один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации", - отметил Бирюков.По его словам, в мастерской чугунные элементы обновили - очистили от загрязнений, затем восстановили повреждения, покрыли грунтовкой и покрасили."Процесс реставрации занял около четырех месяцев. Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 метров ограждения, работы завершатся в феврале", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что в рамках капремонта будут восстановлены наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части сооружения. Проектом предусмотрено воссоздание 14 витражных конструкций, причем их габаритные размеры и геометрия будут идентичны историческим образцам.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что продолжаются работы по монтажу отреставрированной гранитной облицовки, ведется обустройство проезжей части и тротуара - сейчас идет установка гранитного бордюрного камня.Бирюков подчеркнул, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период. В ходе ремонта мост фактически пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет.

https://ria.ru/20201203/remont-1587547363.html

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петр бирюков, москва