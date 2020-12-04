В Кремле прокомментировали сокращение полномочий президента в Молдавии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не вмешивается в политические процессы в Молдавии, это внутреннее дело этой республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Парламент Молдавии в четверг утвердил вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента, также в первом чтении были одобрены проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов. Голосование по этим вопросам проходило на фоне бойкота оппозиции, заблокировавшей трибуну парламента. Ряд оппозиционеров заявили, что оспорят принятые парламентом законы в Конституционном суде.
"Все, что происходит в Молдове - это внутреннее дело этой республики. Да, действующий президент (Игорь) Додон действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, - это исключительно внутреннее дело Молдовы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, координировал ли как-то действующий президент Додон свои действия по ослаблению полномочий президента Молдавии.
Он добавил, что как и по отношению к другим странам, Россия никоим образом не вмешивается и не хочет вмешиваться в эти дела.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.