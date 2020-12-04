https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587639312.html

В Молдавии ожидают рекордное снижение ВВП по итогам года

В Молдавии ожидают рекордное снижение ВВП по итогам года

Снижение ВВП Молдавии по итогам 2020 года будет самым значительным в истории, заявил премьер страны Ион Кику на заседании Евразийского межправсовета. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:46

2020-12-04T11:46

2020-12-04T11:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

цены на нефть

молдавия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снижение ВВП Молдавии по итогам 2020 года будет самым значительным в истории, заявил премьер страны Ион Кику на заседании Евразийского межправсовета.По его словам, вызванный пандемией COVID-19 кризис существенно повлиял на показатели национальной экономики Молдавии."Во втором квартале 2020 года наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет - было минус 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года. И хотя третий квартал выглядит лучше, но все же ясно, что по итогам года у нас будет исторический минимум по снижению ВВП", - сказал Кику.Премьер Молдавии отметил, что правительство в приоритетном порядке разрабатывает оптимальные меры для поддержки экономики и преодоления кризиса. "Основные усилия направляем на реализацию инфраструктурных проектов, привлечение масштабных инвестиций в государственную инфраструктуру и транспортно-логистическое развитие, индустриализацию страны и создание новых рабочих мест, цифровизацию экономики", - пояснил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, молдавия, экономика