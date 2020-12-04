Голикова рассказала о программах модернизации здравоохранения

По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают. В числе этих замечаний - конкретизация по каждому субъекту мероприятий, которые связаны доступностью первичного звена ... Доработанные программы уже на следующей неделе должны поступить в правительство РФ и рассмотрены на заседании проектного комитета по здравоохранению, прежде чем они будут доложены председателю правительства и президенту страны.