Голикова рассказала о программах модернизации здравоохранения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доработанные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны на следующей неделе поступить в правительство РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ходе брифинга Голикова отметила, что программы модернизации первичного звена здравоохранения сейчас рассмотрены межведомственной рабочей группой, которая работает при правительстве РФ.
По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают. В числе этих замечаний - конкретизация по каждому субъекту мероприятий, которые связаны доступностью первичного звена ... Доработанные программы уже на следующей неделе должны поступить в правительство РФ и рассмотрены на заседании проектного комитета по здравоохранению, прежде чем они будут доложены председателю правительства и президенту страны.