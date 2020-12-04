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Голикова рассказала о программах модернизации здравоохранения
Голикова рассказала о программах модернизации здравоохранения
Доработанные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны на следующей неделе поступить в правительство РФ, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:20
2020-12-04T18:20
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
здравоохранение
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доработанные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны на следующей неделе поступить в правительство РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.В ходе брифинга Голикова отметила, что программы модернизации первичного звена здравоохранения сейчас рассмотрены межведомственной рабочей группой, которая работает при правительстве РФ.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, здравоохранение

Голикова рассказала о программах модернизации здравоохранения

18:20 04.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доработанные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны на следующей неделе поступить в правительство РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ходе брифинга Голикова отметила, что программы модернизации первичного звена здравоохранения сейчас рассмотрены межведомственной рабочей группой, которая работает при правительстве РФ.
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Вчера, 18:15
В России перенесли начало модернизации первичного звена здравоохранения

По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают. В числе этих замечаний - конкретизация по каждому субъекту мероприятий, которые связаны доступностью первичного звена ... Доработанные программы уже на следующей неделе должны поступить в правительство РФ и рассмотрены на заседании проектного комитета по здравоохранению, прежде чем они будут доложены председателю правительства и президенту страны.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова
вице-премьер
 
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваЗдравоохранение
 
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