https://ria.ru/20201204/minimuschestvo-1587675333.html

Минимущество Подмосковья принимает заявки на отсрочку арендных платежей

Минимущество Подмосковья принимает заявки на отсрочку арендных платежей

Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам Правительством Московской области и администрациями городских округов... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:21

2020-12-04T14:21

2020-12-04T14:21

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам Правительством Московской области и администрациями городских округов Подмосковья, превысила 329 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона."Отсрочка по оплате арендных платежей за имущество предоставлена по 751 договору аренды. Больше всего отсрочек по договорам аренды предоставили представителям бизнеса городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Одинцовский и Богородский", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что сумма отсрочки за государственную неразграниченную землю составила 206,6 миллионов рублей, за муниципальное имущество и землю - 106,6 миллионов рублей, а за областную недвижимость - 15,8 миллионов рублей.Министр подчеркнула, что заявки на отсрочку арендных платежей продолжают приниматься. А с 2021 года арендаторы уже могут начать погашение отсроченных сумм в соответствии с соглашениями.

https://realty.ria.ru/20201204/stroitelstvo-1587629577.html

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люберцы, московская область (подмосковье), ступино