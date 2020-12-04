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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/minimuschestvo-1587675333.html
Минимущество Подмосковья принимает заявки на отсрочку арендных платежей
Минимущество Подмосковья принимает заявки на отсрочку арендных платежей
Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам Правительством Московской области и администрациями городских округов... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:21
2020-12-04T14:21
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам Правительством Московской области и администрациями городских округов Подмосковья, превысила 329 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона."Отсрочка по оплате арендных платежей за имущество предоставлена по 751 договору аренды. Больше всего отсрочек по договорам аренды предоставили представителям бизнеса городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Одинцовский и Богородский", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что сумма отсрочки за государственную неразграниченную землю составила 206,6 миллионов рублей, за муниципальное имущество и землю - 106,6 миллионов рублей, а за областную недвижимость - 15,8 миллионов рублей.Министр подчеркнула, что заявки на отсрочку арендных платежей продолжают приниматься. А с 2021 года арендаторы уже могут начать погашение отсроченных сумм в соответствии с соглашениями.
https://realty.ria.ru/20201204/stroitelstvo-1587629577.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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люберцы, московская область (подмосковье), ступино

Минимущество Подмосковья принимает заявки на отсрочку арендных платежей

14:21 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкОбъявление о сдаче помещения в аренду в Москве
Объявление о сдаче помещения в аренду в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам Правительством Московской области и администрациями городских округов Подмосковья, превысила 329 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
"Отсрочка по оплате арендных платежей за имущество предоставлена по 751 договору аренды. Больше всего отсрочек по договорам аренды предоставили представителям бизнеса городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Одинцовский и Богородский", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она добавила, что сумма отсрочки за государственную неразграниченную землю составила 206,6 миллионов рублей, за муниципальное имущество и землю - 106,6 миллионов рублей, а за областную недвижимость - 15,8 миллионов рублей.
Министр подчеркнула, что заявки на отсрочку арендных платежей продолжают приниматься. А с 2021 года арендаторы уже могут начать погашение отсроченных сумм в соответствии с соглашениями.
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